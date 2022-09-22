Elon Musk, Starship Yörünge Uçuşunun Gerçekleşeceği Tarihi Açıkladı

SpaceX, kargo ve insanları aya, Mars'a ve diğer uzak noktalara götürmek için inşa ettiği dev araç olan Starship'in ilk yörüngesel test uçuşu için hazırlanıyor ve bu dönüm noktası denemesi oldukça yakın tarihte gerçekleşecek.

Şirket kurucusu ve CEO'su Elon Musk bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ayın sonlarında olabilir ancak büyük olasılıkla Kasım'da olacak. O zamana kadar yörünge uçuşuna hazır iki güçlendirici ve aracımız olacak." dedi.

Starship Yörünge Uçuşu Kasım Ayında

Starship, Super Heavy adlı devasa bir birinci aşama güçlendirici ve Starship olarak bilinen 165 fit uzunluğunda (50 metre) bir uzay aracından oluşur. Her ikisi de tamamen yeniden kullanılabilir olacak ve her ikisi de, Super Heavy için 33 ve Starship için altı olmak üzere SpaceX'in yeni nesil Raptor motorlarıyla güçlendirilecek.

Her şey plana göre giderse önümüzdeki yörünge uçuş testi Booster 7 ve Ship 24 adlı prototipler tarafından gerçekleştirilecek. SpaceX, şirketin Güney Teksas tesisi Starbase'de son altı haftadır her iki araçla da motor testleri yapıyor.

SpaceX, bir yandan başka bir Starship fırlatma alanı inşa etmek için de çalışıyor. Şirket, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki (KSC) tarihi Launch Pad 39A'yı, şimdiye kadar uçacak en büyük ve en güçlü roket olacak Starship'in fırlatılmasına uyum sağlamak için değiştiriyor.