Microsoft Start, Haber Takip Siteleri Arasında Yerini Aldı

Haber takip siteleri arasına yeni bir isim daha katıldı. Microsoft, Start isimli hizmetini mobil ve web kullanıcı dostu olarak kullanıma sunmaya başladı. Hizmet, haberleri, hava durumunu ve önemli olayları anlık olarak aktarmasının yanı sıra kullanıcılara özelleştirme seçeneği de tanıyor.

Microsoft, Windows 11'e entegre edilmiş olarak da çalışan, iOS ve Android üzerinden erişilebilen, kişiselleştirilebilen yeni haber akışı hizmeti Start'ı geçen gün piyasaya sürdü. Microsoft'un yeni hizmeti, MSN ve Microsoft News'e çok benziyor. Şirket, yeniden markalaştırma yoluna giderek bütün bunları Start adı altında topluyor ve bunu da Windows 11 widget'larının olduğu bölüme ve Windows 10'un görev çubuğuna entegre ediyor.

Şirketin News hizmeti ile büyük benzerlikler taşıyan hizmet, pek çok haber sitesini içeriyor. Microsoft, kullanıcılara hangi haberlerin sunulacağına karar vermesine de olanak tanıyor. Buna ek olarak kullanıcı eğer isterse ilgi alanlarını belirterek yapay zekanın onun için haber önermesine yardımcı olabilir. Ayrıca hizmette bir miktar insan elinin de olduğunu belirtmek gerekiyor.

Haber Takip Siteleri Arasında Yerini alan Start Nasıl Kullanılır?

Start hizmetini kullanmak için ilk olarak hizmetin sayfasına gidin.

Web sitesine ilk kez giriliyorsa karışık haberlerin olduğu bir sayfa ile karşılaşılıyor. Sağ kısımda hava durumu, onun altında ise piyasanın takip edilebileceği bir bölüm bulunuyor. Bunların üstünde ise "özelleştir" seçeneği yer alıyor. Buna tıklayarak haber akışını özelleştirebilirsiniz.

Özelleştirme butonuna tıkladığınız zaman ilgi alanlarınızı girebileceğiniz bir bölümle karşılaşacaksınız. Burada ister kutunun içine herhangi bir ilgi alanı yazabilir ister kutunun altında yer alan seçeneklerden birine tıklayabilirsiniz. Her kategorinin alt kategorileri vardır ve bunları isterseniz teker teker seçebilirsiniz. Örneğin futbolla ilgileniyorsanız "Futbol" seçeneğine tıklayabilir ve Microsoft Start'ın size sadece futbolla ilgili gelişmeleri önermesini sağlayabilirsiniz. Teknoloji haberlerini takip etmek istiyorsanız "Haber" kategorisinde yer alan "Bilim ve Teknoloji" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bununla birlikte diğer seçenekleri işaretleme hakkınız da olduğunu belirtmek gerekiyor.

Start'a şu anda bütün modern web tarayıcılarından erişilebilir. News'in mobil sürümleri, Microsoft Start olarak değiştirilecek. Hizmet ayrıca Windows 11'de de yer alacak.