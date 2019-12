State of Play'de Yeni Ghost of Tsushima Fragmanından Bir Kesit Gösterildi

inFamous serisi ile oyun dünyasında bir iz bırakan Sucker Punch, PlayStation 4 platformuna özel olarak Ghost of Tsushima oyununu geliştiriyor. Ne var ki, E3 2018 fuarındaki Sony konferansında gerçekleştirilen oynanış gösterimi sonrasında sırra kadem basmıştı. Yeni bir fragman bir kenara dursun, küçük de olsa yeni bir detay paylaşımı yapılmamıştı. The Game Awards 2019 şovunda muazzam bir yeni Ghost of Tsushima fragmanı göreceğiz. Hatta bu fragmandan bir kesit State of Play programı sırasında gösterildi.

As just announced on State of Play, don’t miss a world premiere new look at Ghost of Tsushima from @SuckerPunchProd and @playstation during #TheGameAwards on Thursday night live! 👻 pic.twitter.com/KdcjdVc5k8