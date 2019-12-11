State of Play'de Yeni Ghost of Tsushima Fragmanından Bir Kesit Gösterildi

inFamous serisi ile oyun dünyasında bir iz bırakan Sucker Punch, PlayStation 4 platformuna özel olarak Ghost of Tsushima oyununu geliştiriyor. Ne var ki, E3 2018 fuarındaki Sony konferansında gerçekleştirilen oynanış gösterimi sonrasında sırra kadem basmıştı. Yeni bir fragman bir kenara dursun, küçük de olsa yeni bir detay paylaşımı yapılmamıştı. The Game Awards 2019 şovunda muazzam bir yeni Ghost of Tsushima fragmanı göreceğiz. Hatta bu fragmandan bir kesit State of Play programı sırasında gösterildi.

As just announced on State of Play, don’t miss a world premiere new look at Ghost of Tsushima from @SuckerPunchProd and @playstation during #TheGameAwards on Thursday night live! 👻 pic.twitter.com/KdcjdVc5k8 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 10 Aralık 2019

Ghost of Tsushima, Paris Games Week 2017 sırasında duyurulmuştu. 1274 yılındaki Moğol istilası altındaki Japonya topraklarında geçecek olan Ghost of Tsushima, açık dünya yapısında bir aksiyon oyunu olacak. Konuya göre, Tsushima adası Moğol İmparatorluğu istilası altındadır. Biz ise hayatta kalmayı başaran son samuraylardan bir tanesi, Jin Sakai rolünde olacak ve Moğol İmparatorluğu güçlerine karşı ayakta kalmaya ve adayı istiladan kurtarmaya çalışacağız.

Şimdilik Ghost of Tsushima oyununun çıkış tarihine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor ama bazı kaynakların 2020 yılının ikinci yarısında satışa sunulacağına dair bazı iddiaları var. Hatta nesil geçişine denk gelecek oyunların arasında yer alacağı bile söyleniyor. Yani PlayStation 5 konsolunun çıkış oyunları arasında yer alabilir. Bekleyip göreceğiz, sevgili takipçiler.

The Game Awards 2019 şovunda gösterilecek olan fragmanın State of Play programındaki kesitini aşağıdan izleyebilirsiniz.