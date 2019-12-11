State of Play Etkinliğinde Tanıtılan Tüm Oyunlar

PlayStation konsollarının üreticisi Sony, bu sene farklı bir karar alarak, PlayStation 4 için çıkacak oyunları State of Play adını verdiği canlı yayınlar üzerinden göstereceğini duyurmuştu. State of Play yayınlarının sonuncusunda yine birçok yeni video yer aldı.
Sony, State of Play etkinliğini resmi YouTube kanalı üzerinden yaptı. Yayın sırasında merakla beklenen Ghost of Tsushima, Babylon's Fall gibi yapımlardan yeni görüntüler geldi. Etkinlik boyunca gösterilen videoların tamamı ise hemen aşağıdaki gibi oldu.
Resident Evil 3
Babylon's Fall
Pretador: Hunting Grounds
Untitled Goose Game
Dreams
Spellbreak
Superliminal
Paper Beast