State of Play Etkinliğinde Tanıtılan Tüm Oyunlar

PlayStation konsollarının üreticisi Sony, bu sene farklı bir karar alarak, PlayStation 4 için çıkacak oyunları State of Play adını verdiği canlı yayınlar üzerinden göstereceğini duyurmuştu. State of Play yayınlarının sonuncusunda yine birçok yeni video yer aldı.

Sony, State of Play etkinliğini resmi YouTube kanalı üzerinden yaptı. Yayın sırasında merakla beklenen Ghost of Tsushima, Babylon's Fall gibi yapımlardan yeni görüntüler geldi. Etkinlik boyunca gösterilen videoların tamamı ise hemen aşağıdaki gibi oldu.

Resident Evil 3

Babylon's Fall

Pretador: Hunting Grounds

Untitled Goose Game

Dreams

Spellbreak

Superliminal

Paper Beast