İlki 2019 yılı içerisinde düzenlenen State of Play, bu zamana kadar birçok sürpriz duyuruya sahne olmasının yanı sıra, çıkışını büyük bir merakla beklediğimiz oyunlar ile ilgili güncel haberleri de aldığımız bölümleri ile karşımıza çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde Sony tarafından yapılan duyuru ile sıradaki yayın, TSİ 01:00 sıralarında gerçekleştirildi. Bizler de yeni State of Play yayınında gösterilenler için bu yazımızı hazırlayalım istedik.

Yeni State of Play Yayınında Gösterilenler Neler?

Japon teknoloji devi tarafından verilen detaylar doğrultusunda, Haziran ayındaki PlayStation 5 etkinliğinde duyurulup da PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan oyunlar ile ilgili son haberleri alacağımızı öğrenmiştik. Peki yarım saat kadar süren yayın sırasında neler gösterildi? Gelin hep birlikte detaylara aşağıdan bakalım.

Oddworld: Soulstorm Çıkış Tarihi Duyuruldu

PC (Epic Games Store) PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilen Oddworld: Soulstorm, 6 Nisan 2021 tarihinde satışa sunulacak. Bir kez daha Abe rolünde olacağımız hikayeye göre, kardeş Mudokon'ları köle işgücü olmaktan kurtarmaya çalışacağız.

Silah üretim ve özelleştirme sisteminin bulunacağı oyunda, her ne kadar çizgisel bir oynanış sunulacak olsa da yeni bölümlere ve mekanlara ulaşabileceğiniz büyük bir tren alanı bulunacak.

Eğer PlayStation 5 sahibiyseniz, bu oyunu Nisan ayı boyunca PlayStation Plus üzerinden ek bir ücret ödemeksizin indirebileceksiniz.

Sifu PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve PlayStation 5 için Duyuruldu

Sloclap tarafından geliştirilmekte olan oyunda, genç bir Kung Fu öğrencisinin hikayesine ortak olacağız. Ailesi gizemli bir suikastçı grubu tarafından katledilen karakterimiz, katilleri birer birer ortadan kaldırmak için zorlu bir maceraya atılacak. Bu macerada ise kenar mahalleler, şehir köşeleri ve şirket kulelerin dahil birçok farklı mekanı keşfedeceğiz. Adaptasyonun ve iyi pozisyon almanın büyük önem arz edeceği oyunda, amacınıza giden yolda elinizden geleni ardınıza koymamak durumunda olacaksınız.

Solar Ash Oynanış Videosu

Heart Machine tarafından PC (Epic Games Store) PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilen ve Annapurna tarafından bu yıl içerisinde yayınlanması beklenen Solar Ash, üçüncü kişi bakış açısından oynanan ve akıcı harekete odaklı büyük çapta aksiyon-platform oyunu oluyor. Bir Voidrunner olan Rei rolünde olacağınız oyunda, karakterinizin yaşadığı dünyayı Ultravoid adı verilen devasa bir kara delikten kurtarmaya çalışacaksınız.

İnanılmaz hız, çeviklik ve bunlarla kullanacağınız çeşitli araçlar ile atılacağınız zorlu macera boyunca batık şehirler büyük su şevleri ve lavların olduğu bölgelerden geçeceksiniz.

Deathloop için Deja Vu Fragmanı

Yayıncı Bethesda Softworks ve geliştirici Arkane Lyon, PC (Steam) ve PlayStation 5 için 21 Mayıs 2021 tarihinde satışa sunulacak olan Deathloop için yeni bir fragman yayınladılar.

Hikayeye göre Colt ve Julianna adındaki rakip iki suikastçı Blackreef adasında gizemli bir zaman döngüsüne kapılmış durumdadırlar. Bu bağlamda da aynı günü ebediyen yaşamaktadırlar. Colt olarak bu tek kaçış yolu ise gün sıfırlanmadan önce sekiz kilit hedefi suikast ile öldürmek. Bu süreçte, her bir gün size bir şey öğretecek iken yeni yollar deneyecek, istihbarat toplayacak ve yeni silahlar ve yetenekler bulacak ve döngüyü kırmak için elinizden geleni yapmaya çalışacaksınız.

Final Fantasy VII Remake Intergrade, PlayStation 5 için Duyuruldu

Bugünün State of Play sunumunda, nesiller arası geçiş yapacak olan oyunların arasına Final Fantasy VII Remake de dahil oldu. Square Enix tarafından yapılan duyuru ile Final Fantasy VII Remake Intergrade, PlayStation 5 için 10 Haziran 2021 tarihinde satışa sunulacak. Eğer oyunun PlayStation 4 versiyonuna sahipseniz, ücretsiz olarak PlayStation 5 versiyonuna geçiş yapabileceksiniz.

Güncel versiyonunda 4K çözünürlüğü öncelikli hale getirecek Graphics Mode ve 60 FPS’i öncelikli hale getirecek Performace Mode bulunacak. Dahası ise fotoğraf modu, Classic Mode zorluk seviyesi, DualSense kolunun dokunsal geri bildirimi ve uyumsal tetikleyicileri ile tam uyumluluk ve hızlı yükleme süreleri gibi özellikler sizi bekleyecek.

Final Fantasy VII Remake Intergrade aynı zamanda Yuffie Kisaragi isimli bir başka ana karakter için de ek bir bölüm sunacak. Bu bölümde karakterimiz, karanlık Shinra Corporation içine sızacak. Hedefi ise güçlü bir maddeyi çalmak ve vatanına zafer getirmek.

Kena: Bridge of Spirits Çıkış Tarihi Duyuruldu

Oyuna adını veren Kena karakterinin rolünde olacağımız bu oyunda, kutsal dağ tapınağını bulmak için terk edilmiş bir köye yolculuk yapacağız. Bu yolculuk ise onu, gezici ruhların hapsolduğu ve balta girmemiş bir ormanda gizlenen unutulmuş topluluğun sırlarını ortaya çıkartacağı zorlu bir mücadeleye sokar.

Ember Lab tarafından geliştirilmekte olan oyun, 24 Ağustos 2021 tarihinde PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve PlayStation 5 için satışa sunulacak.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time PlayStation 5 Özellikleri Fragmanı

Yakın bir zaman önce duyurulmuş olan Crash Bandicoot 4: It’s About Time oyununun PlayStation 5 versiyonuna yönelik özellikler tanıtıldı. Buna göre 4K çözünürlükte 60 FPS akıcılığında oynanacak olan oyun, DualSense ile tam uyumlu olmasının yanı sıra, üç boyutlu ses desteği, hızlı yükleme süreleri, veri transferi ve kaydettiğiniz aşamayı gösterecek kartlar ile gelecek.

Yapılan yeni duyuruya göre Crash Bandicoot 4: It’s About Time, 12 Mart 2021 tarihinde PlayStation 5, Switch ve Xbox Series için satışa sunulacak. Eğer PlayStation 4 veya Xbox One versiyonuna sahipseniz, platform tercihinize göre ücretsiz yükseltme yapabilmeniz mümkün olacak. Oyunun PC versiyonu ise bu yılın ilerleyen zamanlarında oyuncular ile buluşacak.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach Oynanış Fragmanı

Steel Wool Studios ve ScottGames, yeni Five Nights at Freddy's: Security Breach oyununu duyurdular. PC, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan oyun, konsol tarafında üç aylığına PlayStation konsollarına özel olacak.

Freddy Fazbear's Mega Pizza Plex adı verilen aile eğlence merkezinde geçecek olan Five Nights at Freddy's: Security Breach ile Freddy ve arkadaşları da geri dönüş yapacaklar. Şimdilik hakkında pek fazla bir detayın verilmediği oyunda, görünüşe göre Gregory isimli bir çocuğu yöneteceğiz.

Returnal Oynanış Videosu

30 Nisan 2021 tarihinde PlayStation 5 için çıkması beklenen oyunda, Selene isimli bir karakterin başından geçenler anlatılacak. Şekil değiştiren bir dünyaya zorunlu iniş yapmak zorunda kalan karakterimiz, kaçabilmek için antik bir medeniyetin topraklarını araştırmak durumunda olacak. Ne var bu, onu canını dişine takacağı bir hayatta kalma mücadelesinin içine sokacak. Bu mücadele sırasındaki her ölüşü, her şeye yeniden başlaması olacaktır. Ne var ki Roguelike oynanışın işin içine girdiği oyunda, her döngüde kullandığınız eşyaların da değiştiğini göreceksiniz. Bu bağlamda, savaşlara her seferinde farklı bir strateji ile girmeniz gerekecek.

Knockout City Çapraz Platform Beta Testi Tarihi Duyuruldu

Electronic Arts ve Velan Studios, PC (Origin ve Steam), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için geliştirilmekte olan Knockout City için 2 - 4 Nisan 2021 tarihleri arasında bir çapraz platform beta testinin düzenleneceğini duyurdular. Eğer katılımda bulunmak isterseniz, buradan kaydınızı yaptırabilirsiniz. Ayrıca oyun ile ilgili tüm detaylara da buradan ulaşabilirsiniz.

Verilen detaylara göre çapraz platform beta testinde dört farklı harita, beş farklı top ve teke tek ve üçe üç olmak üzere iki farklı mod bulunacak. Bunlara ek olarak, açacağınız eşyalar ile karakterinizi özelleştirme imkanı da bulacaksınız.