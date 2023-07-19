Steam Zamları Sonrası Bir Oyunun Fiyatı 100 Bin TL Oldu! Peki Neden?

Her geçen gün döviz kurları karşısında giderek değer kaybeden Türk Lirası'nın etkileri oyun fiyatlarına da yansıyor. Son indirim dönemi sonrası pek çok firma oyununun fiyatını güncellerken, bir firmanın yaptığı değişiklik büyük dikkat çekti.

Normalde 65 TL'den erken erişimle çıkış yapan Spooky Man adındaki oyuna, indirimlerde de 45 TL'ye sahip olunabiliyordu.

Spooky Man'in Fiyatı Zam Sonrası 100 Bin TL'ye Yükseldi

İndirimler sonrası fiyatının değiştiği tahmin edilen oyunda geliştirici tarafından fiyat tam 99.999 TL'ye yükseltildi. Ayrıca bu değişiklik yalnızca Türk Lirası'yla da sınırlı kalmadı.

Diğer birçok para biriminde benzer bir fiyat girdisi yapan firmanın bu değişikliği kasten mi yoksa yanlışlıkla mı yaptığı şimdilik belirsiz ancak fiyatı göz önünde bulundurulduğunda oyunu oynayacak pek kimse olmayacağı da aşikâr.

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