Steam 149 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Veriyor
Steam, pek sık rastlamadığımız için şaşırtıyor olsa da ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Bu haftaki oyunun değeri tam 149 TL!
Ücretsiz oyun dağıtmasına daha aşina olduğumuz Epic Games'in yanı sıra Steam de son dönemde ara ara ücretsiz oyunlar vermeye başladı. Bu bağlamda bu hafta oyuncuların karşısında yeni bir ücretsiz oyunla çıkan Steam'in durağı 149 TL değerindeki Warhammer: Vermintide 2 oldu.
Çok beğenilen Vermintide'ın devamı olan bu ortaklaşa modlu yakın dövüş FPS oyunu, muhteşem görselleri ve çığır açıcı aksiyonuyla oyunculara keyifli vakitler geçirmeyi vaat ediyor. Özellikle bir arkadaşınızla oynandığında keyfi iki katına çıkaran oyunu ücretsiz olarak kapmak için elinizi çabuk tutun.
Yeni Warhammer serisi oyununun gelecek olması nedeniyle ücretsiz olarak dağıtılan oyunu 7 Kasım saat 21:00'e kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu tarihten sonra oyun yeniden 149 TL fiyatıyla satışta olacak. Oyun çok yüksek sistem istememesi nedeniyle daha fazla kişiye hitap ediyor ve arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçirmeniz için sizleri bekliyor.
Warhammer: Vermintide 2 Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) veya 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-2300 @ 2.80 GHz / AMD FX-4350 @ 4.2 GHz
- RAM: 6 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 105 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz veya AMD FX-8350 @ 4 GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970/1060 veya ATI Radeon R9 series
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 105 GB kullanılabilir alan
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