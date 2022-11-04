Steam 149 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Veriyor

Ücretsiz oyun dağıtmasına daha aşina olduğumuz Epic Games'in yanı sıra Steam de son dönemde ara ara ücretsiz oyunlar vermeye başladı. Bu bağlamda bu hafta oyuncuların karşısında yeni bir ücretsiz oyunla çıkan Steam'in durağı 149 TL değerindeki Warhammer: Vermintide 2 oldu.

Çok beğenilen Vermintide'ın devamı olan bu ortaklaşa modlu yakın dövüş FPS oyunu, muhteşem görselleri ve çığır açıcı aksiyonuyla oyunculara keyifli vakitler geçirmeyi vaat ediyor. Özellikle bir arkadaşınızla oynandığında keyfi iki katına çıkaran oyunu ücretsiz olarak kapmak için elinizi çabuk tutun.

Yeni Warhammer serisi oyununun gelecek olması nedeniyle ücretsiz olarak dağıtılan oyunu 7 Kasım saat 21:00'e kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu tarihten sonra oyun yeniden 149 TL fiyatıyla satışta olacak. Oyun çok yüksek sistem istememesi nedeniyle daha fazla kişiye hitap ediyor ve arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçirmeniz için sizleri bekliyor.

Warhammer: Vermintide 2 Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) veya 64-bit Windows 10

64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) veya 64-bit Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-2300 @ 2.80 GHz / AMD FX-4350 @ 4.2 GHz

Intel Core i5-2300 @ 2.80 GHz / AMD FX-4350 @ 4.2 GHz RAM: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870

NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 105 GB kullanılabilir alan

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