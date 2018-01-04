Steam, 2017'nin En Popüler Ekran Kartı ve İşlemcilerini Listeledi

Steam, 2017'nin son ayında oyuncuların hangi donanımları tercih ettiklerini listeledi. Düzenli aralıklarla yayınlanan Steam Donanım ve Yazılım Anketi'nde en popüler ekran kartı ve işlemci modelleri listelendi.

Aralık 2017 Steam Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarına baktığımızda, Steam oyuncularının en çok Nvidia'nın GTX 1060 ekran kartını tercih ettiğini görüyoruz. Aralık ayında ankete katılan Steam kullanıcılarının %12,56'lık bir bölümü GTX 1060'ı kullanıyormuş. GTX 1060'ı %10,54'lük pay ile GTX 960 takip ediyor. AMD ekran kartları ise ancak listenin 23. sırasında kendilerine yer bulabilmiş, hatta Intel'in dahili ekran kartları bile AMD ekran kartlarının üzerinde yer alıyor. Listenin ilk 15 sırasını Nvidia ekran kartları domine etmekte.

Steam Donanım ve Yazılım Anketi'ndeki işlemci sonuçlarına baktığımızda ise Intel işlemcilerin AMD işlemciler karşısında ezici bir üstünlüğe sahip olduğunu görüyoruz. Aralık ayında Steam kullanıcılarının %88,05'i Intel işlemcileri, %11,85'i ise AMD işlemcileri tercih etmiş. Fakat AMD işlemcilerin payı, geçtiğimiz aylara göre artmış. Bu durumda da yeni Ryzen işlemcilerin katkısı bulunmakta. Steam kullanıcıları en çok 4 çekirdekli işlemcileri kullanıyorlar, kullanıcıların %69,26'sının bilgisayarlarında 4 çekirdekli işlemci bulunuyor.

Steam kullanıcılarının bilgisayarlarında kaç GB RAM bulunduğuna göz attığımızda da 8 GB cevabını alıyoruz. Kullanıcıların %46,82'sinin bilgisayarında 8 GB RAM bulunmakta.

Steam Donanım ve Yazılım Anketi'ndeki işletim sistemi sonuçlarına baktığımızda ise liderliğin Windows 7'nin 64 bit sürümünde olduğunu görüyoruz. Kullanıcıların %54,79'unun bilgisayarlarında Windows 7 64 bit yüklü.

Steam'in yayınladığı bütün anket sonuçlarına bu bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz.