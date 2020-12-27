Steam 2020’nin En İyileri Belli Oldu

Steam 2020’nin en iyileri açıklandı. Popüler dijital oyun mağazasının bu yıl içerisinde “en iyi” olarak açıkladığı oyunlar 2020 yılında en çok satan oyunlar, en çok satan yeni oyunlar, en çok oynanan oyunlar, erken erişimden çıkan oyunlar, kontrolcü kullanılan oyunlar ve VR’ın en iyileri olmak üzere altı farklı kategori altında duyuruldu. Bu kategorilerin her birinde oyunlar platin, altın, gümüş gibi gruplara dahil edilerek sınıflandırıldı.

Steam 2020’nin En İyileri Hangi Oyunlar Oldu?

Bu yıl Steam’de büyük bir başarının altına imza atan oyunlar yeni yıla çok az bir süre kalmışken açıklandı. Peki, Steam’de 2020 yılının en başarılı oyunları arasında hangi video oyunları yer aldı?

Steam 2020’de En Çok Satan Oyunlar

Bu yıl iyi bir satış gerçekleştirerek en çok satan oyunlar arasına giren oyunlar arasında yer alan ilk 10 oyun şunlar oldu:

DOOM Eternal (65,67 TL)

Playerunknown's Battlegrounds (87 TL)

Dota 2 (Ücretsiz)

Among Us (8,40 TL)

Counter Strike: Global Offensive (Ücretsiz)

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege (35,60 TL)

Red Dead Redemption II (200,33 TL)

Fall Guys: Ultimate Knockout (30,40 TL)

Destiny 2 (Ücretsiz)

Monster Hunter: World (91,74 TL)

GTA V (84,50 TL)

Cyberpunk 2077 (249 TL)

2020’de satış olarak büyük bir başarının altına imza atan platin, altın, gümüş sınıfındaki oyunların tamamını “En Çok Satanlar” sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

Steam 2020’de En Çok Satan Yeni Oyunları

Brüt gelire göre yılın en çok satan yeni oyunlarından bazıları şunlar oldu:

STAR WARS™: Squadrons (167,99 TL)

Borderlands 3 (101,97 TL)

Resident Evil 3 (85,47 TL)

Fall Guys: Ultimate Knockout (30,40 TL)

Crusader Kings III (61,60 TL)

The Outer Worlds (154,50 TL)

Mount & Blade II: Bannerlord (119,99 TL)

DOOM Eternal (65,67 TL)

FIFA 21 (207,19 TL)

Mafia: Definitive Edition (194,25 TL)

Persona 4 Golden (79,20 TL)

Grounded (179 TL)

Temtem (125 TL)

Sea of Thieves (30,50 TL)

Half Life: Alyx (69 TL)

Baldur's Gate 3 (249 TL)

Wolcen: Lords of Mayhem (45,75 TL)

Microsoft Flight Simulator (349 TL)

Command & Conquer™ Remastered Collection (64,50 TL)

DRAGON BALL Z: KAKAROT (119,60 TL)

Death Standing (199,50 TL)

Cyberpunk 2077 (249 TL)

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition (220 TL)

Marvel’s Avengers (144,50 TL)

Football Manager 2021 (249 TL)

Steam 2020’de En Çok Oynanan Oyunlar

Bu yıl oyuncu sayısı 200.000’i aşan oyunlar şunlar oldu:

Life is Strange 2 (Ücretsiz)

Cyberpunk 2077 (249 TL)

Playerunknown's Battlegrounds (87 TL)

Monster Hunter: World (91,74 TL)

Counter Strike: Global Offensve (Ücretsiz)

Destiny 2 (Ücretsiz)

Terraria (9 TL)

Mong Us (8,40 TL)

Mont & Blade II: Bannerlord (119,99 TL)

Grand Theft Auto 5 (84,50 TL)

Dota 2 (Ücretsiz)

Oyuncu sayısı 100.000, 50.000 ve 30.000’i aşan oyunları “En Çok Oynananlar” sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

Steam 2020’de En Çok Satan Erken Erişim Oyunları

Bu yıl içerisinde en çok satan erken erişim oyunlarından bazıları şunlar oldu.

Torchlight III (60 TL)

DJMAX RESPECT V (92,75 TL)

Hades (32 TL)

Golf With Your Friends (16,75 TL)

Skater XL - The Ultimate Skateboarding Game (48,80 TL)

Factorio (50 TL)

Risk of Rain 2 (56 TL)

Deep Rock Galactic (35 TL)

Wolcen: Lords of Mayhem (45,75 TL)

Squad (59,99 TL)

Noita (24 TL)

Bu yıl en çok satan diğer erken erişim oyunlarını “Erken Erişimden Çıkanlar” sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

Steam 2020’de Öne Çıkan VR Oyunları

Beat Saber (50 TL)

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades (31 TL)

The Walking Dead: Saints & Sinners (48,80 TL)

Blade and Sorcery (32 TL)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR (87,78 TL)

VR Kanojo (38,50 TL)

Arizona Sunshine® (21,83 TL)

SUPERHOT VR (41,40 TL)

Half-Life: Alyx (69 TL)

Bu yıl öne çıkan diğer VR oyunlarını “VR’ın En İyileri” sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

Steam 2020’de En İyi Kontrolcüyle Oynanan Oyunlar

NBA 2K20 (249 TL)

Destiny 2 (Ücretsiz)

Monster Hunter: World (91,74 TL)

Monster Hunter: World (30,40 TL)

Cyberpunk 2077 (249 TL)

The Witcher 3: Wild Hunt (17,99 TL)

Bu yılın en iyi kontrolcüyle oynanan oyunlarının tamamını “Kontrolcü Kullanılan Oyunlar” sayfasından görüntüleyebilirsiniz.