Steam 2021'in En İyileri Raporu: En Çok Oynanan Oyunlar Neler?

Steam 2021'in en iyileri raporu yayımlandı. Paylaşılan raporda en çok satan oyunlar, en çok oynanan oyunlar, en iyi VR oyunları dahil olmak üzere birçok liste yer aldı.

Steam 2021'in En İyileri Belli Oldu

Video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Valve, Steam isimli popüler dijital oyun mağazasına ilişkin bazı önemli istatistiki bilgileri paylaştı. Paylaşılan istatistiki bilgiler, yılın en başarılı oyunlarını gün yüzüne çıkardı.

Valve tarafından paylaşılan rapora göre popüler dijital oyun mağazasındaki yılın en iyi yapımları şu şekilde:

2021 Steam En Çok Satan Oyunlar

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Grand Theft Auto V Battlefield 2042 PUBG: Battlegrounds DOTA 2 Dead by Daylight New World Apex Legends Counter Strike: Global Offensive Destiny 2 Naraka: Bladepoint Valheim

Steam En Çok Oynanan Oyunlar (2021)

Halo Infinite Rust DOTA 2 Valheim Apex Legends New World Counter Strike: Global Offensive PUBG: Battlegrounds Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto V

Steam Yılın En Çok Satan Yeni Oyunları

Age of Empires IV Back 4 Blood Mass Effect Legendary Edition Forza Horizon 5 Farming Simulator 22 New World Battlefield 2042 Naraka: Bladepoint Halo Infinite Valheim Outriders Resident Evil Village

Steam Yılın En Çok Satan Erken Erişim'den Çıkan Oyunları

Draw & Guess Subnautica: Below Zero Solasta: Crown of the Magister Endzone - A World Apart Totally Accurate Battle Simulator Medieval Dynasty Hell Let Loose Chernobylite Breathedge GTFO Wildermyth Skul: The Hero Slayer

Steam 2021 En İyi VR Oyunları

VR Kanojo The Walking Dead: Saints & Sinners Pavlov VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR Beat Saber Into the Radius Superhot VR Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades Blade and Sorcery Boneworks Arizona Sunshine Half-Life Alyx

Steam 2021'in en iyileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Paylaşılan listeler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.