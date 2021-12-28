Steam 2021'in En İyileri Raporu: En Çok Oynanan Oyunlar Neler?
Steam 2021’in en iyileri duyuruldu. Peki, Valve tarafından paylaşılan listelerde hangi video oyunları yer aldı? İşte rapora ilişkin merak edilen ayrıntılar!
Steam 2021'in en iyileri raporu yayımlandı. Paylaşılan raporda en çok satan oyunlar, en çok oynanan oyunlar, en iyi VR oyunları dahil olmak üzere birçok liste yer aldı.
Steam 2021'in En İyileri Belli Oldu
Video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Valve, Steam isimli popüler dijital oyun mağazasına ilişkin bazı önemli istatistiki bilgileri paylaştı. Paylaşılan istatistiki bilgiler, yılın en başarılı oyunlarını gün yüzüne çıkardı.
Steam Kış İndirimleri Başladı: Büyük Fırsatı Kaçırmayın!
Oyunculara oldukça büyük fırsatlar sunan Steam Kış İndirimleri başladı. Kampanya kapsamında çok sayıda video oyunu indirime girdi.
Valve tarafından paylaşılan rapora göre popüler dijital oyun mağazasındaki yılın en iyi yapımları şu şekilde:
2021 Steam En Çok Satan Oyunlar
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Grand Theft Auto V
- Battlefield 2042
- PUBG: Battlegrounds
- DOTA 2
- Dead by Daylight
- New World
- Apex Legends
- Counter Strike: Global Offensive
- Destiny 2
- Naraka: Bladepoint
- Valheim
Steam En Çok Oynanan Oyunlar (2021)
- Halo Infinite
- Rust
- DOTA 2
- Valheim
- Apex Legends
- New World
- Counter Strike: Global Offensive
- PUBG: Battlegrounds
- Cyberpunk 2077
- Grand Theft Auto V
Steam Yılın En Çok Satan Yeni Oyunları
- Age of Empires IV
- Back 4 Blood
- Mass Effect Legendary Edition
- Forza Horizon 5
- Farming Simulator 22
- New World
- Battlefield 2042
- Naraka: Bladepoint
- Halo Infinite
- Valheim
- Outriders
- Resident Evil Village
Steam Yılın En Çok Satan Erken Erişim'den Çıkan Oyunları
- Draw & Guess
- Subnautica: Below Zero
- Solasta: Crown of the Magister
- Endzone - A World Apart
- Totally Accurate Battle Simulator
- Medieval Dynasty
- Hell Let Loose
- Chernobylite
- Breathedge
- GTFO
- Wildermyth
- Skul: The Hero Slayer
Steam 2021 En İyi VR Oyunları
- VR Kanojo
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Pavlov VR
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Beat Saber
- Into the Radius
- Superhot VR
- Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
- Blade and Sorcery
- Boneworks
- Arizona Sunshine
- Half-Life Alyx
Steam 2021'in en iyileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Paylaşılan listeler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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