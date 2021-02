Steam, 2K Oyunları İçin Kampanya Başlattı: %96'ya Varan İndirim!

Steam, 2K oyunları için yayıncı indirimi kampanyası başlattı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Günümüzde çok popüler olan çok sayıda video oyunu yüzde 96'ya varan indirime girdi. İndirime giren video oyunlarına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Steam'den 2K Oyunları İçin Büyük Fırsat

Popüler dijital oyun mağazası Steam, video oyunları için indirim başlatmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında 2K firmasının yayıncılığını üstlendiği çok başarılı video oyunları yer alıyor. Bazı oyunlar %96 oranında indirime girerken bazıları ise yüzde 80 oranında indirime girdi.

Yüzde 96 oranında indirime giren Borderlands: The Handsome Collection'ın fiyat etiketi 480 TL'den 20,50 TL'ye düştü. Borderlands: The Handsome Collection'ın içeriğinde Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel ve indirilebilir içerikler yer alıyor. Paket kapsamında sunulan indirilebilir içeriklerin oyuna yüzlerce saatlik oynanış süresi eklediği belirtiliyor. Eğer henüz bu iki oyunu oynamadıysanız bu fırsatı kaçırmamalısınız.

Yüzde 33 oranında indirime giren Borderlands GOTY Enhanced'in fiyatı 129 TL'den 86,43 TL'ye düştü. Borderlands 3 ise yüze 67 indirim ile birlikte 309 TL'den 101,97 TL'ye düştü. Borderlands oyunlarının yanı sıra diğer oyunlarda da kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. Sıra tabanlı strateji oyunu XCOM 2, yüzde 92 oranında indirime girerek 219 TL'den 17,52 TL'ye düştü.

BioShock: The Collection, yüzde 80 oranında indirime girerek 99 TL'den 19,80 TL'ye düştü. Paketin içerisinde BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, BioShock Infinite ve indirilebilir içerikler yer alıyor. 2K, bu video oyunu serisi ile birlikte büyük bir başarının altına imza atmıştı. Sid Meier's Civilization V: Complete, %76 oranında indirime girerek 266 TL'den 63,52 TL'ye düştü. İndirime giren oyunların bir kısmı şu şekilde: