Steam 505 Games Yayıncı İndirimi İnanılmaz Fırsatlar Sunuyor

Steam 505 Games yayıncı indirimi, bugün itibarıyla başladı. Birçok önemli oyunun yayıncısı konumunda bulunan İtalya menşeli şirkete özel kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü, gayet iyi diyebileceğimiz seviyede indirimler söz konusu. Detaylar haberimizde.

Steam 505 Games Yayıncı İndirimi Neler Sunuyor?

Yeni bir oyun arayışındaysanız ve indirime girdiğinde kütüphanenize almayı istediğiniz bir oyun varsa, Valve mağazasında başlayan kampanya uygun bir fırsat olabilir. 6 Eylül 2021 Pazartesi günü sona erecek olan 505 Games yayıncı indirimi kapsamında indirilebilir içerikleri ve özel sürümleri ile sayısız oyun % 10 - % 90 arasında değişen oranda fiyat düşüşleri ile alınabilir seviyelere indiklerini söyleyebiliriz.

Buradan ulaşabileceğiniz sayfada dikkat çeken oyunlardan bir tanesi, elbette % 60 indirimle 159.60 TL’ye satılmakta olan Death Stranding. Hikayeye göre, gizemli patlamaların dünyayı sarsması neticesinde Death Stranding adı verilen bir dizi doğaüstü olaylar meydana geliyor. İzgesel yaratıkların tabiata musallat olmasıyla da gezegenimiz kitlesel bir yok oluşun eşiğine geliyor. Bizim amacımız ise tahrip olmuş çorak arazi boyunca ilerleyerek insanlığı yaklaşmakta olan yok oluştan kurtarmak olacak.

Eğer Josef Fares’ın yönetmenliğini yaptığı Brothers: A Tale of Two Sons oyununu henüz oynamamışsanız, % 80 indirimle 4.80 TL’ye alabilmeniz mümkün. İki kardeşi yönettiğimiz oyunda, kahramanlarımızın hikayesi babalarının hastalanmasıyla başlıyor. Yaşam ile ölüm arasındaki çizgide yer alan babalarını kurtarmak için tek seçenekleri kalan iki kardeş fantastik bir serüvene atılarak "Hayat Suyu" adlı gizemli ilacı bulmak için uzak diyarlara yolculuk ediyor. Biz de bu yolculuklarında onlara yardımcı oluyoruz ve maceraya ortak oluyoruz.

Sizlere ilk etapta önerebileceğimiz son oyun ise ABZU. % 75 indirimle 7.75 TL karşılığında satın alabileceğiniz bu oyun, dinlendirici bir deneyim sunuyor diyebiliriz. Giant Squid tarafından geliştirilen ABZU, çok başarılı bir su altı macera oyunudur. Bir dalgıç olarak su altı maceraya giriş yaptığımız oyunda yüzlerce benzersiz canlı türünü keşfediyoruz. Aksiyon oyunlarından sıkıldıysanız bu oyun ile hem dingin hem de keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Bu üç oyunun haricinde tercih edebileceğiniz diğer oyunlar ise şöyle: