Steam, Açık Dünya Oyunları İçin Kampanya Başlattı!

Steam, açık dünya oyunları için büyük bir kampanya başlattı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. İndirime giren video oyunlarına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Steam'den Açık Dünya Oyunları İçin İndirim Fırsatı

Cyberpunk 2077 – 199,20 TL

Sea of Thieves – 30,50 TL

Rust – 85,09 TL

Red Dead Redmeption II – 200,33 TL

The Elder Scrolls Online – 39,60 TL

Monster Hunter: World – 91,74 TL

Raft – 20,77 TL

Borderlands 3 – 101,97 TL

Euro Truck Simulator 2 – 9,75 TL

The Forest – 14,40 tL

Ark: Survival Evolved – 1540 TL

The Witcher 3: Wild Hunt – 11,99 TL

Satisfactory – 40 tL

Death Stranding – 199,50 TL

DayZ – 89,99 TL

TheHunter: Call of the Wild – 9,60 TL

No Man's Sky – 75 TL

Squad – 59,99 TL

Dying Light – 20,39 TL

Mount & Blade II: Bannerlord – 134,99 TL

Don't Starve Together – 8,16 TL

Popüler dijital oyun mağazası Steam, video oyunları için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda açık dünya oyunu indirime girdi. Kampanya, 31 Mayıs tarihinde sona erecek.

Yüzde 20 oranında indirime giren Cyberpunk 2077'nin fiyatı 249 TL'den 199,20 TL'ye düştü. CD Project RED tarafından geliştirilen video oyunu, 17 Eylül 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Rol yapma oyunu türündeki yapım, açık dünya temasına sahip.

Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, yüzde 33 oranında indirime girerek 299 TL'den 200,33 TL'ye düştü. İlk olarak 26 Ekim 2018 tarihinde satışa sunulan yapım, çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti. Geliştirici ekip, bunun üzerine oyunu PC platformu için de satışa sunmuştu. Vahşi batıda geçen video oyunu, Artur Morgan ve Van der Linde çetesinin hikayesini konu alıyor.

Yüzde 67 oranında indirime giren Borderlands 3'ün fiyatı 309 TL'den 101,97 TL'ye düştü. Borderlands 3: Super Deluxe Edition isimli paketin fiyatı ise 399 TL'den 179,55 TL'ye düştü. Bu paketin içerisinde Borderlands 3, Borderlands 3: Digital Deluxe Extras ve Borderlands 3: Season Pass yer alıyor.

Zenimax Online Studios tarafından geliştirilen The Elder Scrolls Online yüzde 60 oranında indirime girerek 99 TL'den 39,60 TL'ye düştü.