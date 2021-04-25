Steam Altın Hafta İndirimleri Tarihi Açıklandı

Steam Altın Hafta İndirimleri tarihi belli oldu. Her yıl başlattığı büyük kampanyalar ile oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran popüler dijital oyun mağazası, çok yakında yeni bir indirim kampanyası başlatmayı planlıyor. Kampanyaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Steam Altın Hafta İndirimleri Tarihi Ne Zaman?

Popüler dijital oyun mağazası Steam, her yıl çeşitli kampanyalar sunuyor. Kampanyalar kapsamında çok sayıda video oyunu büyük indirimlere giriyor. Dijital yayın mağazasının bir sonraki indirim kampanyasının ne olacağı ve hangi tarihte düzenleneceği belli oldu.

SteamDb web sitesine bir sonraki indirim için bir geri sayım sayacı eklendi. Geri sayımda yer alan bilgiye göre Golden Week Sale 2021 isimli kampanya 29 Nisan tarihinde başlayacak ve 6 Mayıs tarihinde sona erecek. Mağazada kampanyanın başlaması ile birlikte 1 hafta sonra çok sayıda video oyunu indirime girecek.

Bir önceki Golden Week Sale kampanyası 30 Nisan tarihinde başlamıştı ve 6 Mayıs tarihinde sona ermişti. Kampanya kapsamında Monster Hunter World, Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 2, Devil May Cry 5 gibi yapımlar indirime girmişti. Ek olarak Japonya merkezli oyun stüdyoları tarafından geliştirilen diğer yapımlar da indirime girerek fiyatları düşmüştü.

SteamDb internet sitesinde ayrıca 16 – 22 Haziran tarihlerinde gerçekeleşecek olan Steam Next Fest isimli etkinlik de yer alıyor. Daha önce Steam Oyun Festivali olarak isimlendirilen etkinlik kapsamında yüzlerce oyunun demosu erişime açılmıştı. Böylece oyuncular, merak ettiği video oyunların demolarını deneyebilme imkanına sahip olmuştu. Demoların yanı sıra oyuncular canlı yayınlara katılarak geliştiriciler ile sohbet etme şansı elde etmişti.

Steam Koei Tecmo Oyunları İçin Büyük Fırsat

Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında Koei Tecmo firmasının yayıncılığını üstlendiği çok başarılı video oyunları yer alıyor. İndirime giren oyunların bir kısmı şu şekilde: