Steam'in Arama Kısmı Yenilendi: İşte Yeni Özellikler!

Valve'ın en yeni Steam güncellemesi, mağazanın arama seçeneklerini genişletiyor. Bugünden itibaren bilgisayarlarda ve Steam mobil uygulamasında kullanıcılar, geliştirici adları ve bir oyunun belirli etiketleri de dâhil olmak üzere genişletilmiş parametrelerle oyun arayabilecekler.

Herhangi bir vitrinde oyun bulmak zor olabilir, bu da geliştiricilerin oyunlarını oyuncuların önüne çıkarmasını zorlaştırabilir. Valve'ın kendi ifadesiyle, yeni arama işlevleri "Steam'de bulunan oyunların daha fazlasını keşfetmenizi ve aradığınızı bulmanızı kolaylaştıracak."

Mağaza, yeni arama özelliklerinin oyuncuların bir süredir oyunları nasıl aramaya çalıştıklarıyla uyumlu olduğunu belirtiyor. Valve, "Daha fazla oyuncunun belirli mağaza merkezlerini, etiketleri veya geliştiricileri aradığını fark ettik, bu nedenle Steam'i bu hedefleri ele alacak şekilde güncelledik." diye açıklıyor.

Artık Geliştiricilere ve Etiketlere Göre Arama Yapmak Mümkün

Basitçe özetlemek gerekirse arama çubuğuna bir kelime yazıldığında ortaya çıkan otomatik öneri kutusu artık etiketleri ve kategorileri de içerecek. Ne yazıldığına bağlı olarak otomatik öneri yayıncıları, geliştiricileri ve franchise'ları da gösterecek.

Artık tek tek etiketleri aramak da mümkün; bu da kullanıcıların tam olarak aradıkları oyunu ya da benzer bir oyunu bulmalarına yardımcı olacak.

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