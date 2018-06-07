Steam Artık Oyunları Yasaklamayacak

Steam günümüzde bilgisayar oyunları alanında en büyük pazarlardan biri haline geldi. Platform üzerinde herhangi bir anda 15 milyon kullanıcı eş zamanlı olarak online oyun oynuyor ve şirketin yıllık geliri yaklaşık 4.3 milyar doları buluyor. An itibaryla Steam, oyunları sansürlemeye sıcak bakmıyor. Valve, Steam’in artık geliştiricilerin sunduğu her şeyi yayınlayacağını söyledi.

Dün itibarıyla Steam’de “Steam Mağazası’nda Kimler Olur?” başlığıyla, kullanıcıları bilgilendirme amaçlı uzun bir blog yazısı yayınlandı. Blog yazısında Valve’den Erik Johnson, şirketin temel olarak sadece şu iki kategoriye giren içerikleri reddedeceğini açıklıyor; “Yasadışı olduğuna karar verdiğimiz içerikler” ve “gerçekten troll amaçlı içerikler”. Steam bu temel ilkeleri sayesinde, geçen hafta kısa süreliğine Steam’de yayınlanan “School Shooting” oyunu gibi oyunları Steam’de yasaklamaya devam edebilecek. Valve söz konusu oyunu, “müşterilerin suistimal edilmesi, telif hakkıyla korunan materyalin paylaşılması ve kullanıcı inceleme manipülasyonu” gerekçeleriyle yasaklamış ve Steam’den kaldırmıştı.

Ancak yine de cinsel görselleri olan çeşitli içerikler ve oyunlar Steam’de kendilerine yer bulabilecekler. Çünkü Steam, artık oyunları yasaklamak yerine onları Steam üzerinde çeşitli başlıklar altında kategorilendirecek ve seçimi kullanıcılara bırakacak. Yasadışı ve troll içerikli oyunlar dışında tüm oyunlar Steam’de yer alacak. Böylece kullanıcılar çeşitli kategoriler altında sınıflandırılan her türlü oyuna erişebilecek ve istedikleri oyunu özgürce seçebilecekler. Steam, daha önce de cinsel içerikleri gerekçesiyle pek çok oyunu Steam’den kaldırırken, yine cilsel içerikli sahneleri olan ancak eleştirmenler tarafından olumlu yorumlar alan “The Witcher 3” isimli oyunun Steam’de yayınlanmasına izin vermişti ve şirketin bu davranışı büyük tepki toplamıştı.

Peki bu değişiklikler neden yapılıyor? Aslında Johnson’un Steam’deki bloğu tam da bunu açıklıyor. Bloğu 1-2 cümleyle özetlemek bir hayli zor ancak yine de kısaca şundan bahsediliyor: Valve, oyunların yasaklanması konusu üzerinden ilerlemenin zor ve karmaşık olduğunu düşünüyor. Şirket bunun yerine, yeni uygulayacakları kategorilendirme yönteminin daha basit olduğunu ve daha çok insanı mutlu edeceğini düşünüyor. Dilerseniz Steam’de yayınlanan söz konusu bloğun tamamını şuradan okuyabilirsiniz.

Yasaklama yöntemi yerine Valve’nin, insanların kendi kendilerini istedikleri şekilde filtreleyebildikleri yeni araçlar geliştirmeyi planladığını söyleyen Johnson, “Bu yaklaşım sayesinde, Steam’de olması gerekenlerle ilgili poliscilik yapmaya daha az odaklanacağız. İnsanlara yeni araçlar sunarak, görmek istedikleri içerikleri kendilerinin belirlemesini sağlamaya daha çok odaklanabileceğiz.” dedi.