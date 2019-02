Steam Awards 2018 Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Steam Awards 2018 Ödülleri’nde Yılın Oyunu, Aşk ile Devam Ettirilen, Yılın VR oyunu, En İyi Geliştirici, Arkadaşlar İle Daha Zevkli, En İyi Ortam, Bir Makineyle Yaşanan En Büyük Eğlence ve En İyi Alternatif Tarih olmak üzere toplamda 8 kategori bulunuyor. Steam kullanıcılarının oylamasına sunulan Steam Ödülleri’nin kazananlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Yılın Oyunu Kategorisi

Yılın Oyunu kategorisinde PlayerUnknown’s Battlegrounds, Monster Hunter: World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2, Assassin’s Creed Odyssey aday olarak gösterildi. Battle Royale modunun bir furya haline gelmesinde oldukça etkili olan PUBG, yılın oyunu oldu.

Yılın VR Oyunu Kategorisi

Yılın VR Oyunu kategorisinde The Elder Scrolls V: Skyrim VR, VRChat, Beat Saber, Fallout 4 VR, Superhot VR aday olarak gösterildi. Bu kategorinin kazananı ise The Elder Scrolls V: Skyrim VR oldu.

Aşk İle Devam Ettirilen Kategorisi

Aşk İle Devam Ettirilen kategorisinde Dota 2, Grand Theft Auto 5, No Man’s Sky, Path of Exile, Stardew Valley yer alıyordu. Bu kategorinin kazananı Grand Theft Auto 5 oldu. Grand Theft Auto 5, çıkalı çok olmasına rağmen ödüller almaya devam ediyor.

En İyi Geliştirici Kategorisi

En İyi Geliştirici kategorisinde CD Projekt Red, Ubisoft, Bethesda, Rockstar Games, Digital Extremes, Square Enix, Capcom, Paradox Interactive, Bandai Namco ve Klei Entertainment aday olarak gösterilmişti. Bu kategorinin kazananı ise CD Project RED oldu. CD Project RED, şu anda bütün oyuncuların merakla beklediği Cyberpunk 2077’yi geliştiriyor. Firma daha önce ise The Witcher serisini geliştirmişti.

Arkadaşlar ile Daha Zevkli Kategorisi

Arkadaşlar İle Daha Zevkli kategorisinde Counter-Strike: Global Offensive, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Payday 2, Dead by Daylight ve Overcooked 2 aday olarak gösterilmişti. Bu kategorinin kazananı ise Tom Clancy's Rainbow Six Siege oldu. Bildiğiniz üzere taktiksel fps türündeki Rainbow Six Siege, çıkış yaptığında oyuncular tarafından pek beğenilmemişti. Oyun şimdi ise tüm dünyada oldukça popüler hale geldi.

En İyi Ortam Kategorisi

En İyi Ortam kategorisinde The Witcher 3: Wild Hunt, Subnautica, Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5 ve Dark Souls 3 aday olarak gösterilmişti. Bu kategorinin kazananı ise The Witcher 3: Wild Hunt oldu.

Bir Makineyle Yaşanan En Büyük Eğlence Kategorisi

Bir Makineyle Yaşanan En Büyük Eğlence kategorisinde Euro Truck Simulator 2, Rocket League, Nier:Automata, Factorio ve Space Engineers aday olarak gösterilmişti. Bu kategorinin kazananı ise oyunculara farklı bir deneyim sunan Rocket League oldu.

En İyi Alternatif Tarih Kategorisi

En İyi Alternatif Tarih kategorisinde Wolfeinstein 2: The New Colossus, Assassin’s Creed Odyssey, Hearts of Iron 4, Sid Meier’s Civilization 6 ve Fallout 4 aday olarak gösterilmişti. Bu kategorinin kazananı Assassin’s Creed Odyssey oldu.