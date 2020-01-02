Steam Awards 2019 Kazananları Belli Oldu

Valve, geçtiğimiz haftalarda dijital mağazası Steam üzerinde Steam Awards 2019 oylaması başlatmıştı. Oyuncuların katılımı ile gerçekleşen bu oylamada Yılın Oyunu, Yılın VR Oyunu, Aşk İle Devam Ettirilen, Arkadaşlarla Daha Zevkli, En Yenilikçi Oynanış, Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun, Kötü Olduğunuz En İyi Oyun ve Üstün Görsel Stil olmak üzere sekiz farklı kategori bulunuyordu. Dün TSİ 20:00 sıralarında sona eren oylama sonucunda kazananlar belli oldu.
Sekiro: Shadows Die Twice, The Game Awards 2019 sonrasında Steam Awards 2019 oylamasında da Yılın Oyunu ödülüne layık görüldü. Sonuçların tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.
Yılın Oyunu
- Sekiro: Shadows Die Twice (Kazanan)
- Resident Evil 2 (2019)
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Destiny 2
- Devil May Cry 5
Yılın VR Oyunu
- Beat Saber (Kazanan)
- Blade and Sorcery
- GORN
- Borderlands 2 VR
- FIVE NIGHTS AT FREDDY'S: HELP WANTED
Aşk İle Devam Ettirilen
- Warframe
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
- Counter-Strike: Global Offensive
- Grand Theft Auto V (Kazanan)
- Dota 2
Arkadaşlarla Daha Zevkli
- Risk of Rain 2
- Dota Underlords
- Age of Empires II: Definitive Edition
- Ring of Elysium
- DayZ (Kazanan)
En Yenilikçi Oynanış
- Baba Is You
- Slay the Spire
- My Friend Pedro (Kazanan)
- Oxygen Not Included
- Planet Zoo
Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun
- A Plague Tale: Innocence (Kazanan)
- Disco Elysium
- Far Cry: New Dawn
- Gears 5
- GreedFall
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun
- MORDHAU
- CODE VEIN
- Hunt: Showdown
- Remnant: From the Ashes
- Mortal Kombat 11 (Kazanan)
Üstün Görsel Stil
- GRIS (Kazanan)
- Total War: THREE KINGDOMS
- ASTRONEER
- Katana ZERO
- Subnautica: Below Zero
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