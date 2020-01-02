Steam Awards 2019 Kazananları Belli Oldu

Valve, geçtiğimiz haftalarda dijital mağazası Steam üzerinde Steam Awards 2019 oylaması başlatmıştı. Oyuncuların katılımı ile gerçekleşen bu oylamada Yılın Oyunu, Yılın VR Oyunu, Aşk İle Devam Ettirilen, Arkadaşlarla Daha Zevkli, En Yenilikçi Oynanış, Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun, Kötü Olduğunuz En İyi Oyun ve Üstün Görsel Stil olmak üzere sekiz farklı kategori bulunuyordu. Dün TSİ 20:00 sıralarında sona eren oylama sonucunda kazananlar belli oldu.

Sekiro: Shadows Die Twice, The Game Awards 2019 sonrasında Steam Awards 2019 oylamasında da Yılın Oyunu ödülüne layık görüldü. Sonuçların tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Yılın Oyunu

Sekiro: Shadows Die Twice (Kazanan)

Resident Evil 2 (2019)

Star Wars Jedi: Fallen Order

Destiny 2

Devil May Cry 5

Yılın VR Oyunu

Beat Saber (Kazanan)

Blade and Sorcery

GORN

Borderlands 2 VR

FIVE NIGHTS AT FREDDY'S: HELP WANTED

Aşk İle Devam Ettirilen

Warframe

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Counter-Strike: Global Offensive

Grand Theft Auto V (Kazanan)

Dota 2

Arkadaşlarla Daha Zevkli

Risk of Rain 2

Dota Underlords

Age of Empires II: Definitive Edition

Ring of Elysium

DayZ (Kazanan)

En Yenilikçi Oynanış

Baba Is You

Slay the Spire

My Friend Pedro (Kazanan)

Oxygen Not Included

Planet Zoo

Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun

A Plague Tale: Innocence (Kazanan)

Disco Elysium

Far Cry: New Dawn

Gears 5

GreedFall

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

MORDHAU

CODE VEIN

Hunt: Showdown

Remnant: From the Ashes

Mortal Kombat 11 (Kazanan)

Üstün Görsel Stil