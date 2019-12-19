Steam Awards 2019 Oylamaları Bugün Başlıyor

Golden Joystick Awards 2019, PlayStation Awards 2019 ve The Game Awards 2019 derken sıra geldi Steam Awards 2019'a. Valve, kazananların belirleneceği son oylamaları bugün başlatacak. Oyunuzu kullanmayı unutmayın.
Steam Awards, 2016 yılından bu yana her sene düzenleniyor. İşleyiş olarak iki aşamada gerçekleşen organizasyon iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamasında, oylama için bir dizi kategori belirliyor Valve ve kullanıcılar da her bir kategori için Steam mağazasında bulunan bir oyunu seçiyor. Sonrasında ise gösterilen adaylıkları gözden geçirilerek son oylama için her bir kategori için ilk beş oyunu belirliyor. İkinci aşama ise tahmin edebileceğiniz üzere kazananların belirleneceği aşama oluyor.
Steam Awards 2019 oylamaları bugün TSİ 21:00 sıralarında başlayacak ve 31 Aralık 2019 Salı günü TSİ 20:00 sıralarında sona erecek. Oylarınızı buradan verebileceksiniz. Belirlenen kategoriler ve bu kategorilerde yer alan oyunlar için aşağıya bakabilirsiniz.
Yılın Oyunu
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Resident Evil 2 (2019)
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Destiny 2
- Devil May Cry 5
Yılın VR Oyunu
- Beat Saber
- Blade and Sorcery
- GORN
- Borderlands 2 VR
- FIVE NIGHTS AT FREDDY'S: HELP WANTED
Aşk İle Devam Ettirilen
- Warframe
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
- Counter-Strike: Global Offensive
- Grand Theft Auto V
- Dota 2
Arkadaşlarla Daha Zevkli
- Risk of Rain 2
- Dota Underlords
- Age of Empires II: Definitive Edition
- Ring of Elysium
- DayZ
En Yenilikçi Oynanış
- Baba Is You
- Slay the Spire
- My Friend Pedro
- Oxygen Not Included
- Planet Zoo
Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun
- A Plague Tale: Innocence
- Disco Elysium
- Far Cry: New Dawn
- Gears 5
- GreedFall
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun
- MORDHAU
- CODE VEIN
- Hunt: Showdown
- Remnant: From the Ashes
- Mortal Kombat 11
Üstün Görsel Stil
- GRIS
- Total War: THREE KINGDOMS
- ASTRONEER
- Katana ZERO
- Subnautica: Below Zero