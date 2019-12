Steam Awards 2019 Oylamaları Bugün Başlıyor

Golden Joystick Awards 2019, PlayStation Awards 2019 ve The Game Awards 2019 derken sıra geldi Steam Awards 2019'a. Valve, kazananların belirleneceği son oylamaları bugün başlatacak. Oyunuzu kullanmayı unutmayın.

Steam Awards, 2016 yılından bu yana her sene düzenleniyor. İşleyiş olarak iki aşamada gerçekleşen organizasyon iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamasında, oylama için bir dizi kategori belirliyor Valve ve kullanıcılar da her bir kategori için Steam mağazasında bulunan bir oyunu seçiyor. Sonrasında ise gösterilen adaylıkları gözden geçirilerek son oylama için her bir kategori için ilk beş oyunu belirliyor. İkinci aşama ise tahmin edebileceğiniz üzere kazananların belirleneceği aşama oluyor.

Steam Awards 2019 oylamaları bugün TSİ 21:00 sıralarında başlayacak ve 31 Aralık 2019 Salı günü TSİ 20:00 sıralarında sona erecek. Oylarınızı buradan verebileceksiniz. Belirlenen kategoriler ve bu kategorilerde yer alan oyunlar için aşağıya bakabilirsiniz.

Yılın Oyunu

Sekiro: Shadows Die Twice

Resident Evil 2 (2019)

Star Wars Jedi: Fallen Order

Destiny 2

Devil May Cry 5

Yılın VR Oyunu

Beat Saber

Blade and Sorcery

GORN

Borderlands 2 VR

FIVE NIGHTS AT FREDDY'S: HELP WANTED

Aşk İle Devam Ettirilen

Warframe

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Counter-Strike: Global Offensive

Grand Theft Auto V

Dota 2

Arkadaşlarla Daha Zevkli

Risk of Rain 2

Dota Underlords

Age of Empires II: Definitive Edition

Ring of Elysium

DayZ

En Yenilikçi Oynanış

Baba Is You

Slay the Spire

My Friend Pedro

Oxygen Not Included

Planet Zoo

Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun

A Plague Tale: Innocence

Disco Elysium

Far Cry: New Dawn

Gears 5

GreedFall

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

MORDHAU

CODE VEIN

Hunt: Showdown

Remnant: From the Ashes

Mortal Kombat 11

Üstün Görsel Stil