Steam Ay Takvimi İndirimleri Başladı! İşte Fiyatı Düşen Oyunlar

Dünyanın en çok kullanılan dijital oyun platformu Steam, oyuncuları yeni indirimleri ile buluşturdu. Ay Takvimi yeni yılı indirimi adı altında Çin yeni yılını kutlamak adına başlatılan indirimler sırasında birçok oyunun fiyatı düştü.

11 Şubat tarihine kadar süreceği belirtilen indirimler sırasında farklı bir detay daha gözlere çarptı: Steam, yeni yıl indirimlerinde 60 TL değerindeki ilk alımlarda 10 TL indirim kazanılabileceğini duyurdu. Ay Takvimi yeni yılı indirimleri sırasında indirime giren büyük oyunlar ise aşağıdaki gibi sıralandı.

Steam indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar