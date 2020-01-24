Steam Ay Takvimi Yeni Yılı 2020 İndirimi Kampanyası Başladı

Yılın büyük bir merakla beklenen Ay Takvimi Yeni Yılı 2020 İndirimi Steam mağazasında başladı. Birkaç gün sürecek bu kampanyadan yararlanmak için geç kalmayın.

Steam üzerinde başlayacak olan Ay Takvimi Yeni Yılı 2020 İndirimi'nden Valve tarafından geliştiricilere gönderilen bildirinin Reddit'te paylaşılması ile haberdar olmuştuk. 27 Ocak 2020 Pazartesi gününe kadar sürecek kampanya kapsamında sürüsüne bereket eski ve yeni çıkan oyun ve indirilebilir içerik oldukça uygun fiyatlara indiler. A Plague Tale: Innocence, Disco Elysium, Frostpunk, Resident Evil 2 (2019), Hunt: Showdown, Assassin's Creed Odyssey, HITMAN 2, Life is Strange 2, Hellblade: Senua's Sacrifice, Dying Light ve The Witcher III: Wild Hunt göze çarpan güzel indirimlerden.

Oyun indirimlerinin yanı sıra Ay Takvimi Yeni Yılı 2020 İndirimi kampanyasında her bir gün kırmızı bir zarf açarak Fare Yılı Jetonları kazanabiliyorsunuz. Bu jetonlar ile Ay Takvimi Yeni Yılı Gece Pazarı kısmında harcayarak sadece kampanyaya özel mevsimsel eşyalar alabiliyorsunuz.

Gece Pazarı sadece bu kampanya süresince aktif olacak. İçeriğinde ise animasyonlu profil fon resimler, sohbet odası efektleri, sohbet çıkartmaları ve daha fazlası var. Ayrıca Fare Yılı Jetonları ile Ay Takvimi Yeni Yılı Kuponu da alabiliyorsunuz. Bu kuponları satın alım işlemi sırasında kullanabiliyorsunuz.

Ay Takvimi Yeni Yılı 2020 İndirimi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.