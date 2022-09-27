Steam Bahar İndirimleri Yapacağını Açıkladı

Steam'in birçok oyuncu tarafından tercih edilmesinin nedenlerinden biri de büyük indirim kampanyaları. Özellikle yılın en çok oyun satışının yaşandığı kış ve yaz aylarında büyük indirimler yapan platform, artık bahar aylarında da benzer bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı.

Steam Bahar İndirimleri adıyla düzenlenecek bu etkinlik sayesinde platform, sene içerisinde toplamda 4 büyük indirim etkinliğine kavuşmuş oldu. Kullanıcıları sevindiren bu yeni habere göre indirimler yıl içerisinde devreye girecek.

Sonbahar İndirimleri 22-29 Kasım Arasında!

Kış ve yaz indirim kampanyalarından sonra yılın diğer mevsimlerinde de indirim yapma kararı alan Steam, yeni uygulamasına 2022 Kasım ayında başlayacak. Buna göre çeşitli oyunlarda 22-29 Kasım tarihleri arasında büyük indirimler yapılacak. Valve'ın verdiği bu kararın arkasında Hong Kong, Tayvan, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerde 2016 yılından beri uygulamaya koyduğu Yeni Ay Yılı indirimlerinin yeterince talep görmemesi yatıyor.

Bahar indirimlerinin de takvime eklenmesiyle birlikte Steam'de yıl içerisinde toplamda dört büyük indirim olacak. Bahar İndirimleri etkinliğinin kış ve yaz etkinliklerine kıyasla daha küçük çaplı olacağı düşünülse de yine de oyuncuları mutlu edecek fiyat düşüşleri yaşanması bekleniyor. Ortaya çıkan bilgilere göre önümüzdeki üç sezonluk Steam indirim takvimi ise şöyle olacak: