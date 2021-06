Steam'de Bandai Namco İndirimleri Başladı

Steam'de Bandai Namco indirimleri başladı. Dijital oyun mağazaları arasında en çok tercih edilenlerin arasında önemli bir yere sahip olan Steam, Japonya menşeli yayıncının dağıtımcılığını üstlendiği oyunları seven oyuncuların ilgisini çekebilecek bir hamlede bulundu. Geniş bir yelpazeyi kapsayan kampanyada, seçili oyunlar uygun fiyatlara indiler. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Steam’de Bandai Namco İndirimleri Neler Sunuyor?

Dün itibarıyla başlayan kampanya, 24 Haziran 2021 Perşembe günü sona erecek. Bu altı günlük süreçte de dahil olan oyunlarda % 20 ile % 90 arasında değişen oranda indirimler söz konusu olacak.

Buradan ulaşabileceğiniz sayfada dikkat çeken oyunlardan ilki Dark Souls: Remastered oluyor. Ana oyuna ek olarak Artorias of the Abyss içeriğinin bulunduğu bu sürüm, 60 FPS desteğinin yanı sıra özel sunucular, çevrimiçi azami oyuncu sayısının altıya çıkartılmış olması ve eşleşme sistemi için parola gibi yenilikler ile geliyor.

Bir diğer dikkat çeken oyun ise Enslaved: Odyssey to the West - Premium Edition. Ninja Theory tarafından geliştirilmiş olan oyun, küresel bir savaşı müteakip kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. İnsanlıktan geriye kalanların halen aktif olan savaş robotları ile karşı karşıya kaldığı Enslaved: Odyssey to the West’te, Monkey isimli bir karakteri yönetiyoruz. Hedefimiz ise yaşanan bir gemi kazasının ardından beraberimizdeki Trip’i güvenli bir şekilde evine ulaştırmak olacak.

Sizlere Little Nightmares II’yi de önermeden geçmeyelim. Little Nightmares’in öncesinde geçenlerin anlatıldığı oyunda, Mono karakterini yönetiyoruz. Bir noktada Six ile buluşacak ve bir yandan Pale City’nin karanlık dünyasında hayatta kalmaya çalışırken, bir yandan da şehrin karanlık sırlarını keşfedeceğiz.

Bandai Namco indirim kampanyasında dikkat çeken diğer oyunlar ise şöyle: