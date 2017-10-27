Steam Cadılar Bayramı İndirimi Başladı! İşte Dikkat Çeken Oyunlar

Beklenen gün nihayet geldi ve 2017 Steam Cadılar Bayramı İndirimi resmi olarak başladı. Valve'ın 1 Kasım günü akşam 20:00'ye kadar devam ettireceği kampanyada yüzlerce korku oyunu güzel indirimlerle karşımıza çıkıyor.

Daha önceden hazırladığımız listemizde, 2017 Steam Cadılar Bayramı İndirimi sırasında hangi oyunları almayı planladığımızı listelemiştik; Steam'e göz attığımızda bu oyunların hemen hemen hepsinin indirimde olduğunu görüyoruz. Fakat, bu listedeki oyunlar arasından sadece Left 4 Dead 2'nin indirime girmemesi oldukça garip. Valve'ın kendi geliştirdiği Left 4 Dead 2'yi indirime sokmaması üzücü bir durum, hain Gaben, zalım Gaben...

2017 Steam Cadılar Bayramı İndirimi'nde dikkatimizi çeken oyunlar ve indirimli fiyatları şu şekilde:

- Dead by Daylight - 15,50 TL

- Friday the 13th - 29,50 TL

- The Forest - 18,00 TL

- Dying Light Enhanced Edition - 39,60 TL

- Resident Evil 7 - 90,00 TL

- Dead Rising 4 - 105,00 TL

- Outlast 2 - 29,40 TL

- No70: Eye of Basir - 12,40 TL

- Dead Space - 7,75 TL

Bütün bu oyunlar haricinde bu hafta sonu boyunca Helldivers adlı top down shooter oyunu ücretsiz oynanabilecek. Ark: Survival Evolved ise yüzde 50 indirimli olarak 44,50 TL'ye satılacak. GTA 5'te de indirim mevcut, oyunu 89,50 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Diğer güzel indirimler ise Witcher 3, Bayonetta, Garry's Mod gibi oyunlarda mevcut.