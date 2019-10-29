Steam Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı! Bu Fırsatlar Kaçmaz

Oyuncuların uzun zamandır merakla beklediği Steam Cadılar Bayramı indirimleri başladı. Steam Cadılar Bayramı indirimlerinde pek çok oyun indirime girdi. Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, Cadılar Bayramı indirimlerini başlattı.

Onlarca sevilen oyunda yüzde 75’e varan indirimler yapan Steam, yeniden bilgisayar oyuncularının cüzdanlarına kast etmeyi başardı. Gelin hep beraber hangi oyunlar ne kadar indirime girdiğine bakalım.

Steam Cadılar Bayramı indiriminde oldukça popüler olan oyunlar indirimde. 1 Kasım'a kadar sürecek olan bu büyük indirimleri kaçırmayın. Türkiye’ye özel döviz kuru uygulayan ve bu sebeple birçok farklı noktadan daha ucuza oyun satmayı başaran Steam, yaptığı indirimlerle yine milyonlarca Türk oyuncuyu kendisine çekmeyi başardı.

Steam Cadılar Bayramı indiriminde indirime giren en popüler oyunların bazılarının fiyatları şu şekilde:

DayZ önceki fiyat: indirimli fiyat: 69,99 TL

Grand Theft Auto V önceki fiyat: 169 TL indirimli fiyat: 84,50 TL

RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 önceki fiyat: 399 TL. indirimli fiyat: 199,50 TL

Euro Truck Simulator 2 önceki fiyat: 39.00 TL indirimli fiyat: 9,75 TL

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS önceki fiyat: 87.00 indirimli fiyat: 43,50 TL

DARK SOULS III Deluxe Edition önceki fiyat: 218 TL indirimli fiyat: 54,50 TL

Left 4 Dead 2 önceki fiyat: 18,50 TL indirimli fiyat: 3,70 TL

Fallout 4 önceki fiyat: 133 TL indirimli fiyat: 53,20 TL

Call of Duty: Black Ops II Digital Deluxe Edition önceki fiyat: 115 TL indirimli fiyat: 37.95 TL.

Steam’deki diğer indirimlere bakmak ve oyunlar satın almak için aşağıda yer alan Steam indir butonuna basarak, Steam uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.