Steam Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı

Eğer yeni bir PC oyunu almak için fırsat kolluyorsanız, bu ara tam zamanıdır. Uzun zamandır beklenen Steam Cadılar Bayramı indirimleri, en sonunda başladı. Beş gün sürecek bir kampanya ile bir sürü oyun indirime girdi. Detaylar haberimizde.

Cadılar Bayramı geleneksel olarak her bir yılın bu zamanlarında kutlandığı için, Ekim ayına girmemizle birlikte ister istemez cüzdanları hazırlıyor ve Valve cephesinden gelecek olan işareti sabırsızlıkla beklemeye başlıyoruz.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda, SteamDB sitesine yansıyan bir detay ile yılın son çeyreğinde Steam mağazası üzerinde gerçekleştirilecek olan Cadılar Bayramı, Sonbahar ve Kış indirimlerinin tarihleri sızdırılmıştı. Görünüşe göre Cadılar Bayramı için önceden belirtilen tarihler nokta atış isabet etmiş. Öyle ki dün itibarıyla başlayan indirim kampanyası, 2 Kasım 2020 Pazartesi günü TSİ 21:00 sıralarında son bulacak.

Steam Cadılar Bayramı İndirimleri Büyük Fırsatlar Sunuyor

Yüzlerce oyunun indirime girmiş olduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Bazı oyunlar fena sayılmayacak seviyelere inmişken, bazı oyunlar ise deyim yerindeyse sudan ucuz diyebileceğimiz fiyatlara satılıyorlar. Mesela DOOM Eternal, Don’t Starve Together, Left 4 Dead 2, Little Nightmares, Metro 2033 Redux ve Metro: Last Light Redux, Alan Wake, Thief, Silent Hill: Homecoming, Beyond: Two Souls, BioShock: The Collection, F.E.A.R. ve Resident Evil oyunları, Grand Theft Auto V, Code Vein, Daymare: 1998, Darkest Dungeon, Alien: Isolation, The Long Dark, Layers of Fear, SOMA ve INSIDE, indikleri fiyatlar ile bir hayli dikkat çekiyorlar.

Bunların dışında, yine Cadılar Bayramı için profilinizi değiştirebileceğiniz ayrı bir etkinlik de başladı. Bu sayede özel olarak hazırlanan hareketli profil resmi ve profil resmi çerçevesi, fon resmi ve ifade gibi Halloween 2020 öğeleri sizi bekliyor.

Sizce bu yılın Steam Cadılar Bayramı indirimler nasıl? Kendinize alacak bir şeyler bulabilidiniz mi, yoksa Sonbahar ve Kış indirimlerini mi beklemeye koyuldunuz? Yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.