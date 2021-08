Steam Cadılar Bayramı, Sonbahar ve Kış indirimleri Tarihleri Belli Oldu

Steam Cadılar Bayramı, Sonbahar ve Kış indirimleri tarihleri sızdırıldı. Bahsi geçen kampanyalar mağazada ne zaman başlayacaklar? Detaylar haberimizde.

Steam mağazasında gerek hafta sonu gerekse de hafta için birçok indirim kampanyası düzenleniyor. Son dönemde sıklaşan yayıncı ve belli başlı serilere odaklı indirimler de sağ olsun, geçirdiğimiz birçok açıdan zor zamanlarda biz oyuncular için eğlenceli zamanların kapısını ardına kadar açıyorlar.

Bu indirimlerin yanı sıra çeşitli etkinliler ve özel günleri kutlamak amacıyla olsun, sezonluk olsun çok çeşitli indirim kampanyaları da düzenleniyor. Ne var ki Valve indirim kampanyalarının tarihlerini uzun zamandır ilk kez duyurmanın şerefini yaşayamıyor. Bunun önündeki en büyük engel ise tahmin edebileceğiniz üzere SteamDB.

Valve ile bağlantısı olmayan bu site, gündeme gelecek olan gelişmeleri takip edip de önceden haber veren bir site olup da mağazada başlayacak olan indirimlerin tarihlerini son derece isabetli bir şekilde aktarıyor. Tabii ki bunları geçmişte de olduğu gibi ‘söylenti’ olarak alıyoruz, ama Valve indirim tarihlerini bütün Steam ortakları ile paylaştığı ve çok çabuk bir şekilde sızdırıldığı için, belirtilen tarihler de en nihayetinde doğru çıkıyor.

Yakın bir zaman önce de Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan SteamDB, Cadılar Bayramı İndirimi, Sonbahar İndirimi ve Kış İndirimi tarihlerini yine resmi duyurularından önce takipçileri ile paylaştı.

Dates for the upcoming Steam Halloween, Autumn, and Winter sales have leaked.



View them here: https://t.co/FINTCW7BV2