Bu yıl da gelenek bozulmadı. Resmi duyuru öncesinde Steam Cadılar Bayramı, Sonbahar ve Kış İndirimi tarihleri sızdırıldı. İşte o tarihler!

Diğer dijital mağazalarda olduğu gibi Steam üzerinde de, önceden belirlenmiş olan tarihlerde Cadılar Bayramı ve Sonbahar ve Kış indirimi kampanyaları düzenleniyor. Bizler de oyuncular olarak, beklediğimiz oyun veya oyunlar indirime girsin de kütüphanemize ekleyelim diye dört gözle bekliyoruz. Yüzlerce oyunun, indirilebilir içerikleri ve özel sürümleri ile makul seviyelere geldiği bu indirimlerin tarihleri, her defasında resmi duyurusu öncesinde sızdırılıyor. Nedeni ise SteamDB (Steam Database) sitesi. Bu sene de gelenek bozulmadı ve Valve tarafından resmi olarak duyurulması öncesinde sızıntı yaşandı.

Steam Cadılar Bayramı, Sonbahar ve Kış İndirimleri Ne Zaman?

Steam Database sitesine yansıyan detaylara göre, Steam üzerinde başlayacak olan Cadılar Bayramı indirimleri için belirlenen tarihler 29 Ekim - 2 Kasım 2020. Sonbahar indirimleri birkaç hafta sonra yani 25 Kasım - 1 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşecekken, Kış İndirimler ise 22 Aralık 2020 tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

Steam Database sitesinin geçmişine baktığımızda, bu şekildeki sızıntıların yüksek oranda doğru çıktığını söyleyebiliriz. Mesela 2019 yılındaki indirimlerin tarih sızıntılarında nokta atış yapılmıştı. Ancak her sızıntının doğru çıkma ihtimali olduğunu da unutmamak lazım ki geçmişte bunun birçok örneğini görmüştük. Haliyle resmiyet kazanana kadar belirtilen tarihleri bir söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var ama genel olarak aynı dönemlere denk geleceğini biliyoruz. Belki birkaç gün oynama olabilir.

Bizler de Tamindir olarak gelişmeleri takip edecek ve Valve tarafından yapılacak olan resmi duyuruyu sizlere ulaştıracağız.