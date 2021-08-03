Steam Call of Duty Oyunları İçin Kampanya Başlattı: Fırsatı Kaçırmayın!

Steam Call of Duty oyunları için dev bir kampanya başlattı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında indirime giren Call of Duty yapımları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Steam Call of Duty Oyunları İçin Büyük Fırsat Sundu

Call of Duty - 36,75 TL

Call of Duty 2 - 36,75 TL

Call of Duty 4: Modern Warfare - 24,50 TL

Call of Duty: Modern Warfare 2 - 36,75 TL

Call of Duty: Modern Warfare 3 - 49,50 TL

Call of Duty: Black Ops II - 57,50 TL

Call of Duty: Ghosts - 69,50 TL

Call of Duty: Advanced Warfare (Gold Edition) - 69,50 TL

Call of Duty: Infinite Warfare - 104,50 TL

Call of Duty: World at War - 36,75 TL

Call of Duty Black Ops III - 125,40 TL

Call of Duty: WWII - 104,50 TL

Activision Collection - 1.807,76 TL

Call of Duty Franchise Collection – 1.515,65 TL

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan dijital oyun mağazası Steam, büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Popüler dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında Call of Duty oyunları indirime girdi. CoD yapımları için büyük fırsat sunan kampanya, 9 Ağustos tarihinde sona erecek.

Sledgehammer Games ve Raven Software tarafından geliştirilen Call of Duty: WWII, yüzde 50 oranında indirime girerek 299 TL'den 104,50 TL'ye düştü. Oyunun "Digital Deluxe" isimli sürümü ise 349 TL'den 174,50 TL'ye düştü. 3 Kasım 2017 tarihinde çıkışını gerçekleştiren başarılı yapım, 2. Dünya Savaşı'nı konu alıyor.

Yüzde 40 oranında indirime giren Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition, 209 TL'den 125,40 TL'ye düştü. "Zombies Deluxe" isimli sürüm ise yüzde 50 indirime girerek 349 TL'den 174,50 TL'ye düştü.

Call of Duty oyunlarının ve DLC'lerinin yer aldığı Call of Duty Franchise Collection isimli paket, yüzde 48 oranında indirime girerek 2.940 TL'den 1.515,65 TL'ye düştü.