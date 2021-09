Steam'de Call of Duty Oyunları Kampanyası: Sınırlı Süreliğine Geçerli!

Steam, Call of Duty oyunları kampanyası başlattı. Popüler dijital oyun mağazası Steam tarafından başlatılan kampanya kapsamında indirime giren Call of Duty yapımları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Steam Call of Duty Oyunları Kampanyası Başlattı

Call of Duty - 36,75 TL

Call of Duty 2 - 36,75 TL

Call of Duty: United Offenseive - 36,75 TL

Call of Duty Warchest - 59 TL

Call of Duty 4: Modern Warfare - 24,50 TL

Call of Duty: Modern Warfare 2 - 36,75 TL

Call of Duty: Modern Warfare 3 - 49,50 TL

Call of Duty: Black Ops II - 57,50 TL

Call of Duty: Ghosts - 69,50 TL

Call of Duty: Advanced Warfare (Gold Edition) - 69,50 TL

Call of Duty: Infinite Warfare - 104,50 TL

Call of Duty: World at War - 36,75 TL

Call of Duty Black Ops III - 125,40 TL

Call of Duty: WWII - 104,50 TL

Call of Duty Franchise Collection – 1.515,65 TL

Activision Collection - 1.807,76 TL

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan popüler dijital oyun mağazası Steam, büyük fırsatlar sunarak oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Popüler dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda Call of Duty (CoD) yapımı indirime girdi. Kampanya 27 Eylül tarihinde bitecek.

Sledgehammer Games ve Raven Software tarafından geliştirilen Call of Duty: WWII, yüzde 50 oranında indirime girerek 209 TL'den 104,50 TL'ye düştü. Oyunun "Digital Deluxe" isimli sürümü ise 349 TL'den 174,50 TL'ye düştü. 2. Dünya Savaşı'nı konu alan CoD: WWII, 3 Kasım 2017 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti.

6 Kasım 2015 tarihinde satışa sunulan Call of Duty: Black Ops III, yüzde 40 oranında indirime girerek 209 TL'den 125,40 TL'ye düştü. Treyarch tarafından geliştirilen yapım, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti.

Infinity Ward tarafından geliştirilen Call of Duty: Infinite Warfare, %50 indirime girerek 103 TL'den 51,50 TL'ye düştü. Call of Duty oyunlarının ve DLC'lerinin yer aldığı Call of Duty Franchise Collection isimli paket 2.940 TL'den 1.515,65 TL'ye düştü.