Steam, Capcom Oyunları İçin Kampanya Başlattı: %80'e Varan İndirim!

Steam, Capcom oyunları için yayıncı indirimi kampanyası başlattı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Günümüzde çok popüler olan çok sayıda video oyunu yüzde 80'e varan indirime girdi. İndirime giren video oyunlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Steam'den Capcom Oyunları İçin İndirim Fırsatı

Resident Evil Biohazard – 29,37 TL

Resident Evil 2 – 71,60 TL

Resident Evil 5 – 10 TL

Resident Evil Revelations 13,80 TL

Resident Evil 4 – 13,87 TL

Resident Evil 0 – 10 TL

DmC: Devil May Cry – 15 TL

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition – 165,28 tL

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – 91,74 TL

Bionaic Comando – 5,80 TL

Remember Me – 16,30 TL

DuckTales: Remastered – 10,25 TL

Marvel vs. Capcom: Infinite – 29,74 TL

Popüler dijital oyun mağazası Steam, video oyunları için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında Capcom firmasının yayıncılığını üstlendiği çok başarılı video oyunları yer alıyor. Bazı oyunlar yüzde 80 oranında indirime girerken bazı oyunlar ise yüzde 75 oranında indirime girdi.

Yüzde 80 oranında indirime giren Resident Evil 6'nın fiyatı 105 TL'den 21 TL'ye düştü. 22 Mart 2013 tarihinde çıkışını gerçekleştiren video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilmişti. Aksiyon düzeyinin yüksek olduğu Resident Evil 6'yı henüz oynamadıysanız Steam tarafından başlatılan kampanyayı kaçırmamalısınız.

Çok sayıda oyuncu tarafından serinin en iyi oyunu olarak nitelendirilen Resident Evil 3'ün remake sürümü, yüzde 67 oranında indirime girerek 259 TL'den 85,47 TL'ye düştü. 3 Nisan 2020 tarihinde piyasaya sürülen remake sürümü de beklentileri karşılamıştı.

Popüler dövüş oyunu Street Fighter V, yüzde 60 oranında indirime girerek 59,99 TL'den 23,99 TL'ye düştü. Aksiyon türünü sevenlere hitap eden Devil May Cry 5 ise %20 indirime girerek 114 TL'den 91,20 TL'ye düştü. Devil May Cry 5 Deluxe Edition isimli paket ise %49 indirim ile birlikte 116,10 TL'ye düştü. Pakette çok sayıda indirilebilir içerik bulunuyor. İndirime giren oyunların bir kısmı şu şekilde: