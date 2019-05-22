Steam Chat (Steam Sohbeti) Mobilde! Android ve iOS İçin İndirilebilir

Dijital oyun platformu Steam, yeni mobil uygulaması Steam Chat’i duyurdu. Modern bir Steam sohbeti deneyimi yaşatan yeni Steam Sohbeti mobil uygulaması ücretsiz olarak iOS ve Android platformunda indirilmeye açıldı.

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, geçtiğimiz sene Discord’u tahtından indirecek yeni özelliği Steam Chat’i duyurmuştu. Oyuncuların oyun oynarken arkadaşları ve gruplarıyla hem sesli hem de yazılı olarak iletişime geçmelerini sağlayan Steam Sohbeti uygulaması, bir senenin ardından mobile geldi. Steam istemcisi masaüstü sohbetinde yer alan çoğu özellik yeni Steam Chat mobil uygulamasında da bulunuyor. Arkadaş listesi, Davet bağlantıları, Grup sohbetleri, Özelleştirilebilir bildirimler gibi sıkça kullanılan özellikler mevcut olsa da sesli sohbet şu an için desteklenmiyor, oyuncular sadece yazılı olarak birbirleriyle iletişimi sürdürebiliyor. Valve, çok yakında yayınlayacağı güncellemeyle bu eksiği kapatacak.

Steam Sohbeti mobil uygulamasının öne çıkan özellikleri: