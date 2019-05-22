Steam Chat (Steam Sohbeti) Mobilde! Android ve iOS İçin İndirilebilir

Dijital oyun platformu Steam, yeni mobil uygulaması Steam Chat’i duyurdu. Modern bir Steam sohbeti deneyimi yaşatan yeni Steam Sohbeti mobil uygulaması ücretsiz olarak iOS ve Android platformunda indirilmeye açıldı.
Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, geçtiğimiz sene Discord’u tahtından indirecek yeni özelliği Steam Chat’i duyurmuştu. Oyuncuların oyun oynarken arkadaşları ve gruplarıyla hem sesli hem de yazılı olarak iletişime geçmelerini sağlayan Steam Sohbeti uygulaması, bir senenin ardından mobile geldi. Steam istemcisi masaüstü sohbetinde yer alan çoğu özellik yeni Steam Chat mobil uygulamasında da bulunuyor. Arkadaş listesi, Davet bağlantıları, Grup sohbetleri, Özelleştirilebilir bildirimler gibi sıkça kullanılan özellikler mevcut olsa da sesli sohbet şu an için desteklenmiyor, oyuncular sadece yazılı olarak birbirleriyle iletişimi sürdürebiliyor. Valve, çok yakında yayınlayacağı güncellemeyle bu eksiği kapatacak.
Steam Sohbeti mobil uygulamasının öne çıkan özellikleri:
- Arkadaş Listesi - Kimlerin oyunda veya çevrimiçi olduğunu görün. Oyun oynama fırsatını kaçırmayın.
- Zengin Sohbet - Sohbetleriniz yüksek doğruluğa sahip bağlantılarla, videolarla, tweet'lerle, GIF'lerle, Giphy'yle, Steam ifadeleriyle ve çok daha fazlasıyla daha da iyi bir hâl alacak.
- Davet Bağlantıları - Bağlantı kullanarak Steam'de yeni arkadaşlar ekleyin. SMS veya e-posta olarak gönderebileceğiniz bir davet bağlantısı oluşturun.
- Özelleştirilebilir Bildirimler - Mobil bildirimler sayesinde artık hiçbir mesajı veya oyun davetini kaçırmayacaksınız. Her arkadaşınıza, grup sohbetinize ve sohbet kanalınıza özel bildirim ayarı yapabilirsiniz.
- Grup Sohbetleri - Herkesin birbirinden haberdar olma yeri. Gruplar sayesinde topluluklarınızla iletişim hâlinde kalabilir ve en iyi arkadaşlarınızla bir oyun gecesi organize edebilirsiniz.
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