Steam’den Çılgın İndirim: 4 Ağustos’a Kadar Geçerli

Oyun platformu bugün yapmış olduğu duyuruda EA Play’in ilk ay aboneliğini 8 TL’ye düşürdüğünü açıkladı. İçerisinde birçok oyun bulunan bu platform oyunseverlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Steam’den Oyunseverlere Müjde

Steam, normal aylık abonelik fiyatı 39.99 TL olan EA PLAY aboneliğini 8 TL’ye düşürerek oyunseverleri heyecanlandırdı. Geçtiğimiz günlerde 1348 TL değerindeki iki oyunu ücretsiz yapan platform şaşırtmaya devam ediyor.

EA Play'in kütüphanesinde Star Wars Jedi: Fallen Order, Need for Speed Heat, Apex Legends gibi birçok oyun bulunuyor. Sizde bu platforma ilk ay 8 TL’ye sahip olmak istiyorsanız indirimli aboneliği buradan satın alarak oyunlarınıza yenilerini ekleyebilirsiniz.

Steam'in almış olduğu indirim kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.