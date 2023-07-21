Steam’den Çılgın İndirim: 4 Ağustos’a Kadar Geçerli
Video oyun platformu Steam, oyunseverleri heyecanlandıracak yeni bir indirim açıkladı. İşte detaylar!
Oyun platformu bugün yapmış olduğu duyuruda EA Play’in ilk ay aboneliğini 8 TL’ye düşürdüğünü açıkladı. İçerisinde birçok oyun bulunan bu platform oyunseverlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Steam’den Oyunseverlere Müjde
Steam, normal aylık abonelik fiyatı 39.99 TL olan EA PLAY aboneliğini 8 TL’ye düşürerek oyunseverleri heyecanlandırdı. Geçtiğimiz günlerde 1348 TL değerindeki iki oyunu ücretsiz yapan platform şaşırtmaya devam ediyor.
EA Play'in kütüphanesinde Star Wars Jedi: Fallen Order, Need for Speed Heat, Apex Legends gibi birçok oyun bulunuyor. Sizde bu platforma ilk ay 8 TL’ye sahip olmak istiyorsanız indirimli aboneliği buradan satın alarak oyunlarınıza yenilerini ekleyebilirsiniz.
Steam, Haftanın En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı!
Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu. SteamDB tarafından paylaşılan listeye göre Baldur's Gate 3 geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu oldu.
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