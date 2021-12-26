Dijital Oyun Mağazası Steam Çin'de Yasaklandı!

Paylaşılan rapora göre Steam Çin'de engellendi. Popüler dijital oyun mağazasının web sitesine uzun bir süredir erişilemediği belirtildi. Ülkede yaşanan yeni yasağa ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Steam Çin'de Neden Engellendi?

Rick Santa isimli bir kullanıcı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Çin'in popüler dijital oyun mağazasını engellediğini ileri sürdü. Santa, bu konu ile ilgili iki adet görsel paylaştı. Paylaşılan görsellere baktığımızda ülkede Steam'in alan adının yasaklandığını görüyoruz.

Aktarılan bilgilere göre Çin'de şu anda yalnızca dijital oyun mağazasınin Çin versiyonu erişilebilir durumda. Steam China, video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Valve'in Perfect Worldi le iş birliği gerçekleştirerek 2021 yılının şubat ayında piyasaya sürüdüğü bir platformdur.

Steam China, dijital oyun mağazasının çok daha sınırlı sürümüdür. Bu platform, Çin hükümetinin video oyunları ve interner kullanımı ile ilgli katı düzenlemelerine uymak için kuruldu. Steam China isimli mağazada bir oyun yayımlamak için geliştiricinin ilk olarak Çin hükümetinden onay alması gerekir.

Onay gereksinimi nedeni ile mağazada yalnızca 53 oyun yer alıyor. Çok büyük bir kısıtlamaya maruz kalan dijital mağazada az oyun sayısının yanı sıra Steam Forumları, Steam Atölyesi, Steam Pazarı ve daha pek çok özellik yer almıyor.

SteamDB tarafından paylaşılan bilgilere göre Steam istemcisi, söz konusu yasaktan henüz etkilenmedi. Çinli oyuncuların istemci üzerinden sorunsuz bir şekilde oyun oynamaya devam ettiğini belirtti. Alan adına uygulanan yasağın istemci için de uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor.

Basically, Steam is blocked in China pic.twitter.com/552bej6vqA — 🎄 Santa Ricky (@_FireMonkey) December 25, 2021

Steam Kış İndirimleri Devam Ediyor

Valve, geçtiğimiz günlerde oyuncuları sevindirecek yeni bir kampanya başlattı. Şirket tarafından başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda oyun indirime girdi. Kampanya, 5 Ocak 2022 tarihinde sona erecek. Kampanyada öne çıkan oyunların bazıları şu şekilde:

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - 35,60 TL

New World - 133,12 TL

FIFA 22 - 167,99 TL

Forza Horizon 5 - 269,10 TL

Red Dead Redemption 2 - 149,50 TL

Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition - 144,50 TL

Dark Souls III - 44,75 TL

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