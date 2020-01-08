Steam Çin Yeni Yılı İndirimleri Bu Ayın Sonlarına Doğru Başlayacak

Steam üzerindeki Kış İndirimleri kampanyasının üzerinden fazla bir zaman geçmedi ama görünen o ki Gabe amcamızın cüzdanlarımızla olan işi henüz bitmemiş. Bu ayın sonlarına doğru yeni bir indirim dalgası daha geliyor. Hep birlikte Çin Yeni Yılı indirimlerine şimdiden merhaba diyelim.

Yeni indirim kampanyası ile ilgili haber, Reddit üzerinden yapılan bir bildiri paylaşımı ile ortaya çıktı. Valve şirketinden geliştiricilere gönderilmiş olan bildiriye bakılırsa, Çin Yeni Yılı indirimleri 23 - 27 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Bir diğer deyişle, beş günlük bir indirim kampanyası bizleri bekleyecek. Bu vesile ile Steam üzerinde Çin takvimine göre 25 Ocak 2020 tarihine denk gelen Year of the Rat (Fare Yılı) da kutlanmış olacak.

Valve resmi bir duyuru yapmadığı için haliyle herhangi bir detay bulunmuyor ama geçtiğimiz senenin Şubat ayındaki aynı kampanyada sürüsüne bereket oyun indirime girmişti. Ayrıca satın alımlar karşılığında jetonlar kazanmak mümkün olmuştu. Muhtemelen benzer bir durumu bu sene de görebiliriz.

Şimdilik Valve şirketinin resmi duyuruyu ne zaman yapacağına dair bir işaret yok ama önümüzde fazla bir zaman kalmadığı için yakın bir zamanda karşımıza çıkabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.