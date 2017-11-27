Steam Cumhuriyeti Rekor Kırdı!

Şüphesiz ki Steam günümüzün en popüler dijital oyun platformu. Günümüzden 14 yıl önce, 2003 yılında Gabe Newell'in Valve çatısı altında temellerini attığı bu platform, kısa sürede hızlı bir yükseliş gerçekleştirmişti.

İlk aşamada sadece Half Life gibi Valve oyunlarını dağıtmak ve güncellemek amacıyla kurulan servis sonradan diğer geliştiricilerin oyunlarına da kapısını açmıştı. İşte bu karardan sonra Steam'in de yıldızı parlamış, aradan geçen yılların ardından dünyanın en zengin oyun kütüphanesine yer veren dijital oyun platformu haline gelmişti. EA Origin ile, Ubisoft UPlay ile Steam'e rakip olmaya kalkışsa da bu girişim için çok geç kalmışlardı.

Steam, günümüzde bize sunduğu indirim kampanyaları ile sıkça karşımıza çıkıyor. Bu kampanyalar da Valve'ın dijital oyun servisinin dünya internet trafiği üzerinde önemli bir yere sahip olmasını sağlıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kara Cuma ve halen devam etmekte olan Steam Sonbahar İndirimi nedeniyle bu platformda yeni bir rekor kırıldı. Paylaşılan verilere göre aynı anda 17.5 milyondan fazla kişi Steam hesabına giriş yaptı. Bu rakam birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan yüksek bir rakam. Örnek olarak; İrlanda Cumhuriyeti'nin 2017 yılındaki nüfusu 4.7 milyon kişi olarak raporlanıyor. Yani, Steam'de online olan oyuncular kendilerinin Steam Cumhuriyeti'ni kurabilir. Gabe Newell'in başkanlık seçimini açık ara farkla kazanacağı bu ülkenin vatandaşı olmak için Steam hesabınızda Half Life oyunlarının yer alması yetecektir.

Aynı dönemde Steam üzerinde oyun oynayan oyuncuların sayısı ise 6.8 milyon olarak raporlanıyor. Bu oyuncuların neredeyse yarısı PUBG oynamaktaydı. 2.9 milyon aktif oyuncu sayısına sahip olan PUBG kısa bir süre önce Steam'in en çok aktif oyuncu sayısına sahip oyunu haline gelmişti.

Steam Cumhuriyeti vatandaşlığı için başvurular açıldı mı bilemiyoruz; fakat Sonbahar İndirimi bitmeden Steam'i ziyaret etmeyi unutmayın.