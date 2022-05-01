Steam Cüzdanına Para Ekleme Limitleri Değişti

Steam bildiğiniz üzere bir süredir mağazasındaki TL kurunun dolar kuru karşısındaki değerini sabit tutuyor. Hâlâ 60 dolar oyunlar için 92 TL önermeye devam eden platformdan bugün gelen haber oyuncuları üzecek gibi görünüyor.

Steam'de her kullanıcıya özel bir cüzdan mevcut ve bu cüzdana istediğiniz zaman para aktarımı yapabiliyorsunuz. Bugün Steam'de cüzdana para ekleme kısmına giren kullanıcılar alt ve üst limitlerin değiştiğini fark etti. En düşük limit 10 TL iken bu fiyat güncellemesi sonrası 40 TL oldu. Üst limit ise 200 TL'den 800 TL'ye artırıldı. Bu güncelleme ile birlikte en düşük limit 40, en yüksek limit 800 olmuş oldu.

Kullanıcılar bu değişikliği gördükten sonra bu kararın arkasında yatan nedeni merak etmeye başladılar. Steam'in resmî bir Türkiye tarafı olmadığı için konuyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak Steam'in önermiş olduğu dolar kurunun da yakın zamanda güncelleneceği düşünülüyor.

Steam Önerdiği Dolar Kurunu Güncelleyebilir

Olası bir dolar kuru güncellemesi yeni çıkan oyunların fiyatlarında beklenmedik değişikliklere yol açabilir. Büyük firmalar elbette 60 dolar oyunlar için önerilen 92 TL'ye uymuyorlar ancak kimi zaman gözlerinden kaçırdıkları da olabiliyor. Benzerini kısa süre önce WWE 2K22'de görmüştük. Bunun yanı sıra Steam'in fiyat önerisini çoğunlukla bağımsız yapımlar kullanıyor ve bu da Türk oyuncularına daha ucuza oyunlara erişme imkânı tanıyor.

Gelecekte bu konuyla ilgili başka değişiklikler görmemiz muhtemel. Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce Steam'in artık bir güncelleme yapması gerekiyor muydu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.