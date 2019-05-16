Steam’de 2019 Yaz İndirimleri Yaklaşıyor! Tarihler Belli oldu!

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, her yıl belirli dönemlerde yaptığı indirimlerle kullanıcılarını sevindiriyor. Heyecanla beklenen 2019 Yaz İndirimleri’nin de hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu.

Aslında henüz Steam’den konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre Steam Yaz İndirimleri 25 Haziran’da başlayacak.

Steam Çin, Steam Database Twitter hesabından yapılan açıklama ve bazı kaynaklar indirim tarihlerini onayladı. Bu kaynaklara göre Steam Yaz İndirimleri İngiltere’de 25 Haziran’da, Çin’de de 26 Haziran’da başlayacak.

Dünya genelinde birçok ülkede de Yaz İndirimleri’nin benzer tarihlerde başlaması bekleniyor.

En Popüler Oyun Platformu

Valve Corporation tarafından geliştirilen ve 2003 yılında hizmete sunulan Steam, bir dijital dağıtım, dijital hak yönetimi, çok oyunculu oynanış ve iletişim platformu olarak sektörde lider konumda yer alıyor.

Popüler oyun platformunda 2017 yılında toplamda 6.700 oyun yayınlanırken, 2018 yılında da 9.300 oyun yayınlandı. Steam bünyesinde an itibarıyla yaklaşık 21 bin DLC ve 30 bini aşkın oyun bulunuyor.