Steam'de Bu Hafta Sonu Warhammer 40,000: Dawn of War III Ücretsiz

Zaman zaman oyunculara sunduğu farklı fırsatlarla karşımıza çıkan Steam, bu hafta sonu ücretsiz olarak Warhammer 40,000: Dawn of War III oyununu oynamamıza izin veriyor.

Oyuncular bugünden başlayarak Warhammer 40,000: Dawn of War III'ü ücretsiz olarak indirebilecekler ve Pazar akşamına kadar oyunu oynayabilecekler. Eğer oyuna kalıcı bir şekilde sahip olmak isterseniz de oyunu %50 indirimle satın alabileceksiniz. Normalde 100 TL olan oyun 23 Ekim tarihine kadar indirimli olarak 50 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Geçtiğmiiz Nisan ayında çıkış yapan Warhammer 40,000: Dawn of War III, kendi türü olan gerçek zamanlı strateji oyunu türünde bir hayli başarılı bir oyundu. Oyun çıkış yaptığında Warhammer 40,000: Dawn of War III'e özel bir inceleme yapmış ve oyunu detaylı olarak anlatmıştık. Güzel grafikler bol aksiyon ile birleşiyordu. Hafiften MOBA'ya kayan oynanışıyla Warhammer 40,000: Dawn of War III'ün, hızlı aksiyonu hedefleyen bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.

Warhammer 40,000: Dawn of War III çıkış yaptığında sınırlı içeriğe sahipti, incelememizde de oyunun içerik açısından zayıf olduğunu vurgulamıştık. Fakat oyunun geliştiricisi Relic, güncellemeler yoluyla oyuna ek içerikler kazandırdı. Bu güncellemelerin en sonuncusu olan Endless War güncellemesi de oyuna yeni elit birimler, çok oyunculu mod için geliştirilmiş haritalar, yeni özelleştirilmiş oyun seçenekleri ve elit kahramanlar için yeni kaplamalar ekliyor. Relic, Endless War güncellemesini tanıtabilmek için de böyle bir ücretsiz hafta sonu kampanyası düzenlemiş.

Çok oyunculu oyunlarda kendine has dinamikleriyle heyecanlı karşılaşmalar sunan Warhammer 40,000: Dawn of War III'ü bu hafta sonu boyunca ücretsiz indirmek ve indirimli olarak satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: