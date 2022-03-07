Steam Deck ile Uyumlu Oyun Sayısı 1000'i Aştı

Valve, Steam Deck ile uyumlu oyun sayısında 1000'e ulaştıklarını duyurdu. Bu Valve için önemli bir dönüm noktası.

Bir blog gönderisinde Valve, taşınabilir el konsolu Steam Deck için "Doğrulandı" veya "Oynanabilir" statüsüne sahip 1000'den fazla oyuna ulaştıklarını belirtti. "Doğrulandı" Steam Deck uyumluluğu konusunda altın standarttır ve Valve'den bu sertifikayı alan oyunlar, kutudan çıkar çıkmaz en iyi performansı verecek şekilde çalışır. "Oynanabilir" statüsünde olanlar, adından da anlaşılacağı gibi mükemmel bir şekilde oynanabilir ancak en iyi deneyimi elde etmek için biraz daha beklemek gerekebilir.

Her iki kategorideki oyunlar da esasen oynamaya başlamak için iyi durumda ve şu anda bini aşkın var ve Valve zaman geçtikçe daha fazla oyunu değerlendirme açısından daha iyi duruma getirmek için çabalıyor. Yeni sertifikalandırılmış oyunlar arasında "Doğrulandı" olarak geçtiğimiz haftalarda çıkan Elden Ring de bulunmakta.

Valve, Steam Deck için oyunları optimize etmeye devam edecek mi?

Bu dönüm noktasına ulaşıldığını görmek elbette güzel ancak bu, Steam Deck ile (çoğunlukla) iyi performans alarak oynanabilen yalnızca bin (ya da daha fazla) oyun olduğu anlamına gelmiyor. Daha tonlarcası var ancak Valve ekibinin hepsini test etmek ve iyi performans için gerekli ayarları uygulaması için biraz daha zamana ihtiyacı var gibi görünüyor. O zamana dek test edilmemiş tüm oyunlar "Bilinmiyor" olarak işaretlenecekler.