Steam Deck Reklam Videosu Yayımlandı

Steam Deck reklam videosu paylaşıldı. YouTube üzerinden yayımlanan videoda Steam Deck isimli taşınabilir oyun konsolunun özellikleri yer alıyor. 1 dakika 6 saniye uzunluğundaki reklam videosuna ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Steam Deck Reklam Videosu Neler Sunuyor?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Valve, Steam Deck olarak isimlendirdiği yeni taşınabilir oyun konsolunun tanıtımını geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirmişti. Tanıtıldığı günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan taşınabilir oyun konsolunun ilk reklam videosu yayımlandı.

Valve firmasının resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan reklam videosu, Steam Deck'in özelliklerini içeriyor. Video esnasında Control, Death Stranding, Star Wars Jedi: Fallen Order, The Ascent, Ghostrunner, Slay the Spire, Baldur's Gate ve Prey isimli oyunlarının taşınabilir oyun konsolu üzerinden oynandığını görüyoruz.

Videonun başlangıcında Steam Deck'te yer alan butonlara yakından göz atıyoruz. Reklamda konsolun çeşitli sürümlerinden bahsedilmiyor. Bunun yerine cihazın özellikleri anlatılıyor. Kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan reklam videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Taşınabilir Oyun Konsolu Steam Deck Özellikleri

İşlemci: AMD Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz

Ekran Kartı: 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz

RAM: 16 GB DDR5

Depolama Alanı: 64GB eMMC / 256GB NVMe SSD / 512GB NVME SSD

MicroSD Desteği: Var

Ekran: 7 inç, 1280x800 piksel (16:10), 60Hz dokunmatik LCD ekran

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi ve Bluetooth

Batarya: 40Whr

Boyut: 298 mm x 117 mm x 49 mm

Ağırlık: 669 gram

Taşınabilir oyun konsolunun depolama tarafında 64GB eMMC, 256GB NVMe SSD ve 512GB NVME SSD olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor. Cihazın MicroSD desteğine sahip olduğunu belirtelim. Bu sayede cihazın mevcut depolama alanı arttırılabiliyor. 7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan konsol, 1280 x 800 piksel çözünürlük sunuyor. Konsolda 60Hz dokunmatik LCD ekran mevcut.

Steam Deck Çıkış Tarihi ve Fiyatı

64 GB eMMC depolama alanına sahip sürüm: 399 dolar (yaklaşık 3.393 TL)

256GB NVMe SSD depolama alanına sahip sürüm: 529 dolar (yaklaşık 4.499 TL)

512GB NVME SSD depolama alanına sahip sürüm: 649 dolar (yaklaşık 5.519 TL)

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen taşınabilir oyun konsolu, 2021 yılının aralık ayında çıkışını gerçekleştirecek.