Steam Deck'te The Witcher 3 Oynandı! (Video)

Steam Deck üzerinden The Witcher 3 isimli popüler video oyunu oynandı. Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videolar, yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Videolara dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Steam Deck'te The Witcher 3 Nasıl Görünüyor?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Valve, Steam Deck olarak isimlendirdiği yeni taşınabilir oyun konsolunun tanıtımını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti. Tanıtıldığı günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan taşınabilir oyun konsolu üzerinden The Witcher 3 oynandı.

The Witcher isimli resmi Twitter hesabı üzerinden 3 adet oynanış videosu yayımlandı. Yayımlanan oynanış videoları, oyunun Steam Deck'teki grafik kalitesi hakkında pek bilgi sunmuyor fakat başarılı bir oynanış sistemine sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Oyuncular tarafından yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan oynanış videolarının çok kısa olduğunu belirtelim. Paylaşılan videoları aşağıda yer alan oynatıcılar üzerinden izleyebilirsiniz.

Taşınabilir Oyun Konsolu Steam Deck Özellikleri

İşlemci: AMD Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz

Ekran Kartı: 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz

RAM: 16 GB DDR5

Depolama Alanı: 64GB eMMC / 256GB NVMe SSD / 512GB NVME SSD

MicroSD Desteği: Var

Ekran: 7 inç, 1280x800 piksel (16:10), 60Hz dokunmatik LCD ekran

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi ve Bluetooth

Batarya: 40Whr

Boyut: 298 mm x 117 mm x 49 mm

Ağırlık: 669 gram

Taşınabilir oyun konsolunun depolama tarafında 64GB eMMC, 256GB NVMe SSD ve 512GB NVME SSD olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor. Cihazın MicroSD desteğine sahip olduğunu belirtelim. Bu sayede cihazın mevcut depolama alanı arttırılabiliyor. 7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan konsol, 1280 x 800 piksel çözünürlük sunuyor. Konsolda 60Hz dokunmatik LCD ekran mevcut.

Steam Deck Çıkış Tarihi ve Fiyatı

64 GB eMMC depolama alanına sahip sürüm: 399 dolar

256GB NVMe SSD depolama alanına sahip sürüm: 529 dolar

512GB NVME SSD depolama alanına sahip sürüm: 649 dolar

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Steam Deck isimli taşınabilir oyun konsolu, 2021 yılının aralık ayında çıkışını gerçekleştirecek.