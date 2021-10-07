Steam Deck'te The Witcher 3 Oynandı! (Video)
Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen taşınabilir oyun konsolu Steam Deck'te The Witcher 3 oynandı. İşte bütün ayrıntılar!
Steam Deck üzerinden The Witcher 3 isimli popüler video oyunu oynandı. Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videolar, yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Videolara dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Steam Deck'te The Witcher 3 Nasıl Görünüyor?
Amerika Birleşik Devletleri merkezli Valve, Steam Deck olarak isimlendirdiği yeni taşınabilir oyun konsolunun tanıtımını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti. Tanıtıldığı günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan taşınabilir oyun konsolu üzerinden The Witcher 3 oynandı.
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Battlefield 2042 4K oynanış videosu paylaşıldı. Yayımlanan video, yeni Battlefield oyunu hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor.
The Witcher isimli resmi Twitter hesabı üzerinden 3 adet oynanış videosu yayımlandı. Yayımlanan oynanış videoları, oyunun Steam Deck'teki grafik kalitesi hakkında pek bilgi sunmuyor fakat başarılı bir oynanış sistemine sahip olacağını gözler önüne seriyor.
Oyuncular tarafından yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan oynanış videolarının çok kısa olduğunu belirtelim. Paylaşılan videoları aşağıda yer alan oynatıcılar üzerinden izleyebilirsiniz.
October 6, 2021
October 6, 2021
Taşınabilir Oyun Konsolu Steam Deck Özellikleri
- İşlemci: AMD Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz
- Ekran Kartı: 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz
- RAM: 16 GB DDR5
- Depolama Alanı: 64GB eMMC / 256GB NVMe SSD / 512GB NVME SSD
- MicroSD Desteği: Var
- Ekran: 7 inç, 1280x800 piksel (16:10), 60Hz dokunmatik LCD ekran
- Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi ve Bluetooth
- Batarya: 40Whr
- Boyut: 298 mm x 117 mm x 49 mm
- Ağırlık: 669 gram
Taşınabilir oyun konsolunun depolama tarafında 64GB eMMC, 256GB NVMe SSD ve 512GB NVME SSD olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor. Cihazın MicroSD desteğine sahip olduğunu belirtelim. Bu sayede cihazın mevcut depolama alanı arttırılabiliyor. 7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan konsol, 1280 x 800 piksel çözünürlük sunuyor. Konsolda 60Hz dokunmatik LCD ekran mevcut.
Steam Deck Çıkış Tarihi ve Fiyatı
- 64 GB eMMC depolama alanına sahip sürüm: 399 dolar
- 256GB NVMe SSD depolama alanına sahip sürüm: 529 dolar
- 512GB NVME SSD depolama alanına sahip sürüm: 649 dolar
Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Steam Deck isimli taşınabilir oyun konsolu, 2021 yılının aralık ayında çıkışını gerçekleştirecek.
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