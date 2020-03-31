Steam'deki Oyun Güncellemeleri Bir Süre Ertelendi

Valve, bugün yaptığı açıklama ile dünyanın en çok kullanılan dijital oyun mağazası Steam üzerinde koronavirüs kaynaklı değişiklikler yaptığını duyurdu. Yapılan açıklama ile bugünden itibaren Steam üzerinde otomatik oyun güncellemeleri yapılmayacağı belirtildi.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını, herkesi evlerine kapatmıştı. Evlerinde zaman geçirmeye çalışan insanların yoğun olarak internet kullanmasının ardından, birçok şirket çeşitli güncellemeler yapmaya başlamışlardı. YouTube, Avrupa'da video kalitesini düşürürken, Netflix ve internet üzerinden yayın yapan birçok şirket, benzer kısıtlamalara gitmişlerdi.

Steam otomatik güncellemeler neden çalışmıyor?

İnternet yoğunluğunu azaltmak üzere harekete geçen son şirket ise Valve oldu. Geliştirdiği dijital oyun mağazası Steam üzerinde, değişiklikler yapan şirket, güncellemelere el attı. Daha önce oyuncuların kütüphanelerinde yer alan oyunları otomatik olarak güncelleyen Steam, bir süreliğine bu uygulamayı kaldırdı.

Steam kullanıcılarının istedikleri oyunları güncellemeye devam edeceklerinin altını çizen Valve, otomatik güncellemelerin internette yoğunluk yaptığını belirtti. Kısaca otomatik güncellemelerin bir süreliğine kaldırılması sonrasında, oyuncuların sadece oynadıkları oyunları güncelleyecekleri, bu sayede internete çok yüklenmeyecekleri söylendi.