Steam Dijital Hediye Kartları Kullanımı Açıldı

Valve Corporation, Steam kullanıcılarının artık birbirlerine dijital hediye kartları gönderebilecek. Uzun süredir var olan hediye yollama sisteminden farklı olan Steam hediye kartlarının detayları haberimizde.

Steam Dijital Hediye Kartları Nedir?

PC oyuncularının uğrak noktası dijital oyun platformu Steam’de hediye yollama yeni bir şey değil. Bir süredir oyuncular birbirilerine hediye gönderebiliyordu ancak alıcı taraf hediyeyi gönderen kişinin oyununu oynamak zorundaydı; seçim şansı olmuyordu. Valve Corporation’ın bugün yaptığı açıklamaya göre artık oyuncular birbirilerine hediye kartları gönderebilecek. Böylelikle hediye kartına sahip olan alıcı, arkadaşından aldığı oyunu değil, kendi istediği bir oyununu oynayabilecek.

Steam Hediye Kartları Nasıl Satın Alınır?

10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL değerinde Steam Hediye Kartları, Visa, Mastercard, Amerikan Express, Discover, JBC gibi büyük banka ve kredi kartları ve PayPal, Bitcoin kullanılarak gönderilebiliyor. Şu anda sadece Steam’in web sitesi üzerinden satın alınabilen Hediye Kartları, doğrudan kullanıcıların Steam Cüzdanlarına gönderiliyor ve hemen kullanılabiliyor. Bu arada hediye kartını gönderenle alan kişinin Steam hesabının olması ve Steam’de arkadaş olmaları zorunluluğu var. Mevcut cüzdan bakiyelerinin dijital hediye kartı satın almak için kullanılamayacağı bilgisi de Steam tarafından paylaşılmış.