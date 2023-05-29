Steam'de Emülatörler Engellenmeye Başladı: İlk Kurban Belli Oldu!

Nintendo, Wii ve GameCube için bir emülatör olan Dolphin'in Steam platformunda yayınlanmasını engelledi. Dolphin'in geliştiricileri, Valve tarafından Nintendo'nun Dolphin'in Steam sayfasına karşı DMCA'yı gerekçe göstererek bir durdurma ve vazgeçme emri çıkardığı ortaya çıktı.

Sonuç olarak Dolphin Steam'den geçici olarak kaldırılmış durumda. Basit bir DMCA engellemesinin aksine, Dolphin'in yaratıcılarının geri adım atmak için hiçbir yasal başvurusu yok. Bu da konuya dair herhangi bir itirazda bulunmadan, her şeyi Valve'ın insafına bıraktıklarını gösteriyor. Dolphin'in geliştiricileri şu anda seçeneklerini araştırıyor ve yakında daha derinlemesine bir yanıt yayınlamayı planlıyorlar.

Başka bir emülatör olan RetroArch'ın Steam'de mevcut olduğunu ancak Dolphin ile aynı şekilde çalışmadığını belirtmek gerek. Dolphin doğrudan GameCube ve Wii konsollarını emüle ederken, RetroArch emülatör "çekirdeklerinin" yüklenebileceği bir ön araç olarak hizmet veriyor ve kullanıcılara emülatörleri için yazılım ayarlarını yapılandırabilecekleri tek bir merkezi yer sunuyor.

Emülatörlerin Kullanımı Yasal mı?

Bu durum, oyun emülatörlerinin yasallığı ve Nintendo'nun fikri mülkiyet haklarının kapsamı konusunda da soru işaretleri yarattı. Telif hakkıyla korunan materyallerin izinsiz olarak dağıtılması DMCA'nın ihlalidir ancak emülatörlerin kendilerinin yasa dışı olup olmadığı konusunda bazı tartışmalar var.

Öyle ki emülatörler korsan oyunları oynamak için kullanılabildiği gibi, artık mevcut olmayan veya çalıştırmak için eski donanım gerektiren oyunları oynamak için de kullanılabilmekte.

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