Steam En Çok Satan Oyunlar Açıklandı (Eylül 2021)
Steam en çok satan oyunlar listesi paylaşıldı. Peki, geçtiğimiz ay en çok satan video oyunları neler? İşte Steam tarafından paylaşılan listenin tüm detayları!
Steam en çok satan oyunlar belli oldu. Peki, dijital oyun mağazası üzerinden geçtiğimiz ay en fazla hangi oyunlar sattı? Paylaşılan liste ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Steam En Çok Satan Oyunlar Listesi
- Minecraft Dungeons
- Timberborn
- Eastward
- Potion Craft: Alchemist Simulator
- Melty Blood: Type Lumina
- Madness: Project Nexus
- World War Z: Aftermath
- New World
- Deathloop
- Pathfinder: Wrath of the Righteous
- A Total War Saga: Troy
- Gas Station Simulator
- Train Simulator 2022
- Final Fantasy IV
- Tales of Arise
- Life is Strange: True Colors
- Medieval Dynasty
- Hot Wheels Unleashed
- NBA 2K22
- Cookie Clicker
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Popüler dijital oyun mağazasında geçtiğimiz ay en fazla satan video oyunları belli oldu. Steam, oluşturulan listenin rastgele sıralandığını belirtti. Bu sebepten ötürü hangi oyunun kaç adet sattığı bilinmiyor.
Eylül ayında en çok satan video oyunları arasında Minecraft Dungeons, Deathloop, New World, World War Z: Aftermath, Final Fantasy IV, Tales of Arise, NBA 2K22, Cookie Clicker, A Total War Saga: Troy, Eastward ve daha pek çok yapım yer alıyor.
Amazon Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan New World, 28 Eylül 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Açık dünya temasına sahip olan video oyunu, piyasaya sürülmesinden itibaren dünya genelinde oldukça büyük bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki eylül ayının sonunda çıkmasına rağmen en çok satan oyunlar listesi arasında yer almayı başardı.
Oyuncuların Atlantik Okyanusu'ndaki kurgusal bir ada olan Aeternum'u kolonileştirmekle görevlendirildiği bir MMO oyunu olan New World, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti.
Steam En Popüler Ücretsiz Oyunlar
- Vampire: The Masquerade – Bloodhunt
- eFootball 2022
- Deathly Stillness
- Dagon: by H. P. Lovecraft
Steam'deki en popüler ücretsiz oyunlar listesinde eFootball 2022 isimli futbol oyununun yer alması dikkat çekiyor. Steam oyunlarını oyuncuların onlara ne kadar olumlu ve olumsuz inceleme puanı verdiğine bağlı olarak sıralayan Steam250'nin verilerine göre eFootball, çıktığı ilk gün Steam'deki en kötü video oyunu olarak birinci sırada yer almıştı.
Steam En Çok Satan DLC'ler
- A Total War Saga: Troy – Mythos
- Dead by Daylight - Hellraiser Chapter
- Pathfinder: Wrath of the Righteous - Commander Pack
- Outer Wilds - Echoes of the Eye
- American Truck Simulator - Wyoming
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