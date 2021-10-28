Steam En Çok Satan Oyunlar Açıklandı (Eylül 2021)

Steam en çok satan oyunlar belli oldu. Peki, dijital oyun mağazası üzerinden geçtiğimiz ay en fazla hangi oyunlar sattı? Paylaşılan liste ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Steam En Çok Satan Oyunlar Listesi

Minecraft Dungeons

Timberborn

Eastward

Potion Craft: Alchemist Simulator

Melty Blood: Type Lumina

Madness: Project Nexus

World War Z: Aftermath

New World

Deathloop

Pathfinder: Wrath of the Righteous

A Total War Saga: Troy

Gas Station Simulator

Train Simulator 2022

Final Fantasy IV

Tales of Arise

Life is Strange: True Colors

Medieval Dynasty

Hot Wheels Unleashed

NBA 2K22

Cookie Clicker

Popüler dijital oyun mağazasında geçtiğimiz ay en fazla satan video oyunları belli oldu. Steam, oluşturulan listenin rastgele sıralandığını belirtti. Bu sebepten ötürü hangi oyunun kaç adet sattığı bilinmiyor.

Eylül ayında en çok satan video oyunları arasında Minecraft Dungeons, Deathloop, New World, World War Z: Aftermath, Final Fantasy IV, Tales of Arise, NBA 2K22, Cookie Clicker, A Total War Saga: Troy, Eastward ve daha pek çok yapım yer alıyor.

Amazon Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan New World, 28 Eylül 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Açık dünya temasına sahip olan video oyunu, piyasaya sürülmesinden itibaren dünya genelinde oldukça büyük bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki eylül ayının sonunda çıkmasına rağmen en çok satan oyunlar listesi arasında yer almayı başardı.

Oyuncuların Atlantik Okyanusu'ndaki kurgusal bir ada olan Aeternum'u kolonileştirmekle görevlendirildiği bir MMO oyunu olan New World, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti.

Steam En Popüler Ücretsiz Oyunlar

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

eFootball 2022

Deathly Stillness

Dagon: by H. P. Lovecraft

Steam'deki en popüler ücretsiz oyunlar listesinde eFootball 2022 isimli futbol oyununun yer alması dikkat çekiyor. Steam oyunlarını oyuncuların onlara ne kadar olumlu ve olumsuz inceleme puanı verdiğine bağlı olarak sıralayan Steam250'nin verilerine göre eFootball, çıktığı ilk gün Steam'deki en kötü video oyunu olarak birinci sırada yer almıştı.

Steam En Çok Satan DLC'ler