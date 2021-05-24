Steam En Çok Satan Oyunlar Açıklandı (23 Mayıs 2021)

Steam en çok satan oyunlar belli oldu. SteamDb web sitesinde yer alan bilgilere göre popüler dijital oyun mağazasında bu hafta en çok satan video oyunu Days Gone oldu. Peki, listede yer alan diğer yapımlar neler? Paylaşılan listeye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Steam En Çok Satan Oyunlar Listesi

Days Gone Mass Effect Legendary Edition Biomutant Resident Evil Village Subnautica: Below Zero Red Dead Redemption 2 Valve Index VR Kit The Witcher 3 Wild Hunt – Game of the Year Edition It Takes Two Cyberpunk 2077

SteamDb, dijital oyun mağazasında bu hafta en çok satan video oyunlarının listesini paylaştı. Paylaşılan listeye baktığımızda Bend Studio tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen Days Gone isimli yapımın ilk sırada yer aldığını görüyoruz.

Haftanın en çok satan video oyunu olmayı başaran Days Gone, ilk olarak 26 Nisan 2019 tarihinde PlayStation 4 platformuna çıkmıştı. Geliştirici ekip, PS4'te elde edilen başarıyı PC platformunda devam ettirmek için kolları sıvamıştı.

Açık dünya temalı hayatta kalma korku oyunu, 18 Mayıs 2021 tarihinde PC platformuna çıkışını gerçekleştirmişti. Dünya genelinde çok popüler olan video oyununun PC platformunda da büyük bir başarının altına imza attığını görüyoruz.

Bioware tarafından Unreal Engine 3 oyun motoru ile geliştirilen Mass Effect Legendary Edition, geçtiğimiz haftanın en çok satan yapımıydı fakat bu hafta ikinci sıraya düştü. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği yapım, 14 Mayıs 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti.

Şu anda Steam'de ön sipariş olarak sunulan Biomutant, geçtiğimiz hafta onuncu sırada yer alıyordu fakat video oyunu, bu hafta üçüncü sıraya yükselerek büyük bir başarı elde etti. THQ Nordic tarafından yayımlanan aksiyon rol yapma oyunu, 25 Mayıs tarihinde PC platformuna çıkacak. PC oyuncuları yapımı merak içerisinde bekliyor.

Dördüncü sırada Resident Evil Village yer aldı. Resident Evil Village, ilk günde 101 bin 726 anlık oyuncu sayısına ulaşarak Steam'de anlık oyuncu rekorunu kırmıştı. Başarılı korku oyunu, ikinci günde 106 bin 631 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştı.