Steam Eş Zamanlı Kullanıcı Sayısı ile Bir Rekor Daha Kırdı

Steam eş zamanlı kullanıcı sayısı ile yeni bir rekorun daha altına imza attı. Peki, popüler dijital oyun platformunun eş zamanlı oyuncu sayısı kaç oldu? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Steam Eş Zamanlı Kullanıcı Sayısı 27,9 Milyona Ulaştı

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Steam, başarılarına bir yenisini daha ekledi. SteamDB tarafından paylaşılan bilgilere göre popüler dijital oyun platformunun eş zamanlı kullanıcı sayısı 27,9 milyona ulaştı. Platform, tüm zamanların eş zamanlı kullanıcı rekorunu kırmayı başardı.

27.942.036 oyuncunun 8,2 milyonluk kısmının rekor kırıldığı esnada oyun oynadığı açıklandı. Steam'in rekorları genellikle çoğu insanın vaktinin büyük bir kısmını evde geçirdiği süre zarfında gerçekleşiyor. Yeni rekorun da hafta sonunda kırılması, kulağa mantıklı geliyor.

Popüler dijital oyun platformunun yükselişi, özellikle 2020 yılının ocak ayında yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı dönemde başladı. 2 Şubat tarihinde platform 18.801.944 eş zamanlı oyuncuya ulaşarak bir rekor kırmıştı. Platformun önceki rekoru Ocak 2018 tarihinde 18.537.490 kullanıcı ile gerçekleşmişti.

2020 yılının mart ayında popüler platformun eş zamanlı kullanıcı sayısı ilk kez 20 milyonu gördü ve belirli aralıklarla rekorlarına yenilerini ekledi. Öyle ki, platform 20 milyonu gördükten iki hafta sonra 22 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. 2020 yılının aralık ayında 24,7 milyon kullanıcı, Şubat 2021 tarihinde ise 26,5 milyon oyuncu eş zamanlı olarak Steam'i kullanmıştı.

Sahip olduğu geniş içerik kütüphanesi ve düzenli olarak düzenlediği oyun kampanyaları ile dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Steam isimli dijital oyun platformu, geçtiğimiz ay 27,1 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaşarak bir rekor kırmıştı. Platform, hafta sonunda 27,9 milyona ulaşarak yeni bir rekorun daha altına imza attı.

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Valve, geçtiğimiz haftalarda yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda video oyunu indirime girdi. Büyük bir fırsat sunan kampanya, 5 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.

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