Steam Eş Zamanlı Kullanıcı Sayısı Rekorunu Kırdı

Steam, eş zamanlı kullanıcı sayısı ile rekor kırarak büyük bir başarının altına imza attı. Peki, popüler dijital oyun platformunun eş zamanlı oyuncu sayısı kaç oldu? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Steam Eş Zamanlı Kullanıcı Sayısı ile Büyük Başarı Elde Etti

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Steam, başarılarına bir yenisini daha ekledi. SteamDB tarafından aktarılan bilgilere göre Popüler dijital oyun platformunun eş zamanlı kullanıcı sayısı 27 milyonu aştı. Böylelikle platform tüm zamanların eş zamanlı kullanıcı rekorunu kırmayı başardı.

Geçtiğimiz yılın şubat ayında dijital oyun hizmeti, eş zamanlı kullanıcı sayısı rekoru kırmıştı. 26 milyon kullanıcı o dönemde eş zamanlı olarak Steam'i kullanmıştı. 2021 yılının nisan ayında 26,7 milyon kullanıcı sayısı ile bir rekor daha kırılmıştı.

Başarılı platformun 27 milyon eş zamanlı kullanıcı sayısına ulaşmasında bazı önemli faktörler bulunuyor. Bu faktörler arasında Halo Infinite'in çok oyunculu modunun ücretsiz olarak erişime açılması, Battlefield 2042'nin çıkışını gerçekleştirmesi, Cyberpunk 2077'nin yeniden ilgi görmeye başlaması yer alıyor.

Steam QR Kodu ile Giriş Yapma Özelliği Geliyor

SteamDB platformunu oluşturan Pavel Djundik, geçtiğimiz haftalarda Steam'in kaynak kodlarında yeni bir özelliği ortaya çıkarmıştı. Djundik tarafından paylaşılan bilgilere göre dijital oyun platformuna çok yakında QR kodu ile giriş yapma özelliği gelecek.

Oyuncular, Steam'in mobil uygulaması üzerinden bir karekodu tarayarak popüler platforma giriş yapabilecek. Böylelikle oyuncular, kullanıcı adı ve şifre girmek zorunda kalmayacak. Yeni özelliğin kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmesi bekleniyor.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Valve'in yeni özelliği kullanıma sunmak içni Steam Deck isimli taşınabilir oyun konsolunu beklediğine yönelik söylenti mevcut. Steam Deck, bu yılın aralık ayında çıkışını gerçekleştirecek.

Steam'in mobil uygulamasında halihazırda "Steam Guard" isimli iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği bulunuyor. Bu özellik, hesaba ek güvenlik katmanı ekliyor. Yeni gelecek QR kodu özelliği, Steam Guard'a iyi bir alternatif olacaktır.

Valve şirketi konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Resmi bir açıklama yapılmadığından dolayı söz konusu özelliğin kullanıcıların kullanımına sunulmama ihtimalinin de olduğunu belirtelim.