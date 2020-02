Steam "Eş Zamanlı" Online Oyuncu Rekorunu Kırdı!

Dijital oyun platformu Steam, aynı anda online oyuncu sayısı için tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Epic Game Store platformuna özel oyunlara rağmen Steam kullanıcı sayısını artırmayı başardı.

Valve’ın popüler dijital oyun dağıtım platformu Steam, geçtiğimiz günlerde en yüksek eşzamanlı online oyuncu sayısına ulaştı. 2 Şubat Pazar günü, Steam’e aynı anda tam olarak 18 milyon 801 bin 944 kullanıcı giriş yaptı. Önceki rekor Ocak 2018’de 18 milyon 537 bin 490 kullanıcı ile gerçekleşmişti. Yaklaşık 20 milyon kullanıcının Steam’e giriş yapan kullanıcı sayısını ifade ettiğini, gerçekte oyun oynayanların toplam sayısı olmadığını belirtmekde fayda var. Aynı anda online oynayan oyuncu sayısının 1 milyondan da az olduğu paylaşıldı.

.@Steam has broken its record for most concurrently online users that was held for two years. Previous record was 18,537,490 users. It's still increasing!



But there's about 1 million less players actually in-game (≈5.8mil vs ≈7mil two years ago).https://t.co/D6WDHbz0B4